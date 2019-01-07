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政院發400億大紅包惹議　民宿業者：先提升誘因和競爭力

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生活中心／綜合報導

總統蔡英文在新年談話中要求行政院提出「分享經濟紅利」具體方案，照顧收入較低的民眾，現在傳出政院高層研議將花費400億預算補助月薪3萬元以下的民眾，引發工商團體與專家學者的論戰。有民眾整理紅利政策後表示，給予月薪3萬以下收入戶補助的確一時能減輕負擔，但人民要的是一輩子的加薪，而非蔡英文當總統時才加，應考慮用於「提升競爭力」的長遠規劃。

▲▼低薪、小資、窮、廢物、魯蛇。（圖／記者許力方攝）

▲外傳行政院將花費400億預算補助月薪3萬元以下的民眾，引發熱議。（圖／記者許力方攝）

據了解，目前初估2018年歲計賸餘約有400餘億元，討論範圍除了確定納入60萬中低收入戶外，低薪門檻、發放金額等都因涉及預算金額，還沒定案。面對總統交辦400億的大型任務，行政院提前要求各部會盤點，近日就會召開跨部會會議討論，同步納入國發會先前規畫要在春節前夕公布的振興經濟方案。

▲▼行政院發言人Kolas Yotaka主持院會後記者會。（圖／記者賴于榛攝）

▲行政院發言人Kolas Yotaka表示政策仍在規劃中。（圖／記者賴于榛攝）

據了解納入討論的政策有補助計程車司機油資、節能家電補助、擴大國旅住宿補助和對早餐店、小吃店等僱用員工5、6人以下小商家，營業額20萬元以下免開立統一發票一年等。其中外傳「編列預算補助3萬元以下低薪族」，行政院發言人Kolas Yotaka表示為官員的個人意見非最終政策。

▲▼早餐店,早午餐店,小商家。（示意圖／記者葉佳華攝）

▲針對小店家的租稅優惠，有民眾認為還是應以提升競爭力或轉型為目標。（示意圖／記者葉佳華攝）

分享經濟紅利消息傳出後引發熱議，台東民宿業者陳冠廷整理目前納入研議的政策撰文表示，贊成節能家電補助政策，但針對小店家的租稅優惠，他認為並無法有效且長期讓弱勢店家從他現有的困境中脫困而出。生意不好有兩個層次，一個是本身的競爭能力不足，一個是大環境消費低迷，如果要提供補助，要求店家統一參加技藝提升訓練，由政府出資聘請「名師」授課；如果確定產業沒落，政府也可以輔導參加產業技藝轉型班。

計程車,小黃,運將。（圖／記者張一中攝）

▲行政院考慮補助計程車油資。（圖／記者張一中攝）

對於補助計程車油資，陳冠廷以台中市政府過去跟日產、裕隆日產三方共同合作引進了64電動汽車供政府使用為例，現在台灣的充電站已經從當初300個擴張成800個，代表未來電動車蓬勃發展的趨勢明顯，政府應思考輔導、媒合汽車公司生產計程車專用的電動車，並推廣計程車司機汰換購買。

作為民宿業者，林冠任反對像旅遊補助這樣單純燒錢的政策，他認為想要提振觀光，還是要對症下藥，觀光不振的原因是吸引力不夠，民眾不想去才是問題的根本，今天就算擴大旅遊補助，一般人可能因為沒時間或排假太短而去不了想去的地點，政府的做法應該回到源頭，讓許多地點都有讓人想去的「誘因」，否則生意不好的民宿、飯店就和只補助一年的小吃店一樣，未來一樣要面對生意不好的窘況。

▲▼澎湖旅遊,澎湖景點。（圖／記者賴文萱攝）

▲民宿業者認為與其擴大旅遊補助，不如提升旅遊地點的「吸引力」。（圖／記者賴文萱攝）

「分享經濟紅利」尚未推出已經引起民眾熱烈討論，甚至遭到批評是「經濟買票」。台經院景氣預測中心主任孫明德表示，近幾年稅收超徵主要是股市、出口表現好，以及關稅增加，但今年景氣恐不如去年好，稅收搞不好還會少收，若去年稅收好就多花，今年稅收不好，屆時可能又要舉債，對財政平衡來說，並不是好事，加上發放對象難以界定，不管哪種方式，都很難做到排富，「怎麼發都不對」，都會引發諸多爭議。

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關鍵字：400億,分享經濟紅利,元旦談話,行政院,小資族,補助

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