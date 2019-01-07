前法相一口氣簽奧姆教13人死刑令　日本待執行死刑犯還有110人！

▲ 以麻原彰晃為首的13名奧姆真理教相關事件死刑犯分別在2018年7月6日與26日伏法。（圖／路透，下同）

國際中心／綜合報導

日本前法務相上川陽子2018年一口氣簽下包含奧姆真理教事件13人的死刑令，隨後法務相也在年底簽下另外兩人的死刑令，一舉成為平成時代以來死刑執行人數最多的一年。而截止1月4日為止，日本國內已被判處死刑但尚未執行的犯人仍有110人。

綜合日媒報導，根據法務省資料顯示，2017年的尚未執行死刑的死刑犯人數為123人，2018年雖然有2人確定被判處死刑，但因沒有死囚因病逝世，且有15人遭到執行死刑，因此整體人數比起前一年少了13人，共有110人。前法務相上川陽子鑒於奧姆真理教相關案件死囚罪刑深重，奪走了多條寶貴人命，更使用化學武器攻擊無辜，因此在2018年7月簽下13張死刑令，一行人則分別在同月6日與26日伏法。

在其中7人率先被執行死刑的2018年7月6日當天，上川陽子親自召開記者會說明簽下死刑令的原因，更譴責包含教主麻原彰晃等人罪大惡極。然而由於當時13人在內的10人，正處於申請重審階段，因此日本律師聯合會與廢死團體也曾經出面斥責法務省。在上川陽子卸任後，接任她的法務相山下貴司也簽下2張死刑令，讓背負2條人命的暴力組織老大岡本啟三與前投資顧問末森博也在2018年12月27日正式伏法。

目前110名尚未被執行死刑犯中，有86人正在請求重審，其中，由日本靜岡地方法院決定重啟重審的袴田巌已被釋放，因此目前仍在服刑的死刑犯則剩下109人。袴田巌被稱為史上被關最久的死刑犯，1966年他涉嫌殺害一間味噌工廠老闆與其妻小，隨後在長達20天的拘禁過程中，不斷遭到警方逼供。然而漫長的審判中，袴田巖在法院上堅決否認犯罪，至今已逾50年。日本最高法院曾在1980年判處袴田巖死刑，但卻因辦案過程與證據出現極大瑕疵，因此直到袴田巖2014年出獄後，都未被執行死刑，袴田巖則是被關了整整48年。