美中貿易談判今登場　聚焦7大關鍵盼終止關稅大戰

國際中心/綜合報導

美中貿易談判今天登場,雙方代表團將在北京展開為期兩天的「面對面磋商」,期待能在90天的休戰期達成協議。《彭博》指出,此次談判代表皆為中階官員,預計不會有重大突破,但仍不能小看談判結果,雙方若無法達成協議,關稅大戰將在3月重新開始。

香港《南華早報》則指出,川普可能在1月下旬在瑞士舉行的達佛斯(Davos)世界經濟論壇(WEF)上,與中國國家副主席王岐山進行會談,預計會有更多高層磋商。《彭博》也整理出此次談判聚焦的7大關鍵議題。

智慧財產權

美國指責中國逼迫美國企業分享敏感技術,並竊取其智慧財產權,這將會是此次談判中最棘手的問題之一。去年川金會結束後,美國就曾表示,這90天的談判將積極討論中國處理技術轉讓、智慧財產權保護與網路竊盜的問題,促使中國產生「結構上的變化」。中國也宣布一系列竊取智慧財產權的懲處措施,違法企業將限制借貸申請與政府資金補助。雖然中國正草擬相關法案,避免強制性的技術轉移,但魔鬼藏在細節裡,法律內容與執法才是關鍵。

華為與5G技術

華為是中國最大的電信設備製造商,該公司開發的5G設備擁有10%全球基本專利,但長期以來,美國不停指出華為設備會洩漏國家機密,儘管華為不斷否認,美國仍禁止國內使用華為5G設備,同時說服其他國家拒用,目前全球已有澳洲、紐西蘭、英國、法國、日本、南韓確定不採用華為5G設備。

▼華為今年雖仍有參與CES展,但攤位數量將做出下調。(圖/《ETtoday新聞雲》資料照)



中國製造2025計畫(Made in China 2025)

中國國家主席習近平以「中國製造2025」勾勒對中國大陸未來的藍圖,使中國大陸成為高科技產業的領導者,內容涵蓋機器人、資訊科技到綠能車等領域。此計畫激起白宮憤怒,認為此舉違反世界貿易組織(WTO)規章,用國家力量介入企業將造成不公平競爭,因此川普對計畫中的重點產業商品課徵關稅。知情人士透露,中國認為此計畫的長期經濟目標相當重要,為了平息貿易戰,中國願意修改計畫,將部分產業往後推遲10年。

China just announced that their economy is growing much slower than anticipated because of our Trade War with them. They have just suspended U.S. Tariff Hikes. U.S. is doing very well. China wants to make a big and very comprehensive deal. It could happen, and rather soon!