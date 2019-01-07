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家屬殯儀館問廁所在哪？親友神回「過奈何橋右轉就到」他氣翻...

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▲ 洗手間的門口放置著紙做「金銀橋」。（圖／翻攝自Facebook／香港死亡文化及演變）

網搜中心／綜合報導

殯儀館是人生旅途的終點站，也是讓親友與死者做最後道別的陰陽交會口，因此來到這裡，言行舉止都需要特別注意，很可能稍有不慎就容易觸犯到死者家屬。最近一位從事殯葬行業的香港網友，就在網路上分享了自己在殯儀館見到的尷尬故事，一名家屬臨時想去洗手間一趟，當他向其他親友詢問洗手間的位置時，對方竟脫口而出一句話，讓這名家屬瞬間爆氣。

這名在殯儀館工作的網友，4日透過臉書粉專「香港文化及演變」發布一則貼文，他提到，自己前一天在上班時，看見一名死者家屬走出靈堂，向坐在走廊的幾位親友問道，「洗手間在哪裡？」沒想到其中一名親友竟然指著前面一個紙紮品 「金銀橋」的方向回答道，「你往前一路走過『奈何橋』，再右轉，就到洗手間啦！」

由於在傳統習俗中，「奈何橋」被普遍認為是通往陰間的入口，親友這樣無心的一句話對這名家屬而言可以說是相當不吉利，讓他聽完以後馬上大發飆，忍不住朝對方直接開罵。所幸2人最後只有爆發輕微口角衝突，沒有大打出手。

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這名網友與其他在場的工作人員全程目睹，差點忍不住笑出來。在他將這段小插曲及「金銀橋」的圖片放上臉書後，也吸引了3000人按讚、超過1500多次分享，網友們在底下留言表示，「會不會就這樣再也沒看見那位家屬從洗手間出來了」、「他要是真的在『奈何橋』右轉，應該會出現一位阿婆，端著湯叫他喝下去」「人真的越老就越害怕死亡，連講到相關的關鍵詞都會怕」

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關鍵字：金銀橋,奈何橋,殯儀館,喪葬業,粵港澳要聞

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