中美貿易「副部級」磋商明登場　先關注這三件事

▲中美關係。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

中美達成暫時「關稅休兵90天」後，今年雙方首次的貿易磋商將於明、後兩天登場，觀察近期美國總統川普對磋商結果的樂觀發言，以及蘋果技術遭竊爭議、本次談判的與會官員層級，均將左右磋商結果。專家分析，雖談判過程可能並不容易，但達成階段性協議的可能正在增大。

美國貿易代表署已經公布談判代表團的6人小組名單，將由副貿易代表格里什(Jeffrey Gerrish)領軍，與來自商務部、財政部等負責農業、國際貿易、能源等領域的談判代表一同訪華，其中由於格里什與立場較強硬的美國首席談判代表萊特希澤交好，被視為本次談判過程可能並不容易的主因。

▲中國商務部也證實，中美將在1月7、8日啟動貿易磋商。（圖／中國商務部網站）

但觀察川普近日的發言，似乎對貿易磋商成果勢在必得。川普說，美國有信心和北京當局達成協議，並結束數月來擾亂全球金融市場的貿易紛爭。他表示，「隨著中國經濟放緩，我真的認為他們想達成協議，我覺得某種程度上，他們必須這樣做」。

對此，前中國商務部副部長魏建國在接受彭博採訪時則表示，雙方都為談判做了功課，並發出積極信號，預計會達成一項包含具體內容的協議。

但他也強調，中國不會就威脅到自身核心利益的課題進行磋商，包括主權完整、國家安全，以及網路空間、能源和糧食安全，和自身的發展權。

▲去年底G20在阿根廷舉辦期間，中美領導人會晤，達成貿易戰關稅暫時休兵90天，並維持互訪，以推動達成具體協議的共識。（圖／路透）

另一件值得關注的議題是「關鍵技術保密」，在美國談判代表對訪華前，白宮經濟顧問庫德洛前天爆料，「蘋果的技術可能已被中國『取走』」。還有議員要求政府成立「關鍵技術與安全辦公室」，被外界解讀為美方藉機向中國施壓。

英國《金融時報》曾報導，此次磋商預計將聚焦知識產權保護和中國的工業政策。報導稱，北京已經擬定了一部新的外商投資法，新法將禁止強制技術轉讓。亦有分析指出，美方將在本次磋商中，針對中國的企業補貼問題提出討論。

▲美國官員指控，中國已經在竊取蘋果的關鍵技術機密。（圖／CFP）

最後，本次中美磋商與過去的另一不同點在於「副部級」，有學者解讀，相較去年中方派國務院副總理劉鶴、美方派財政部長訪華等高層級互訪協商，在川習會後，雙方不得不面對貿易談判是一場「長期抗戰」，只能「一步一步的來解決」，因此改以更務實的態度和策略處理問題。



按照大陸商務部的說法，美方代表團「與中方工作組就落實兩國元首阿根廷會晤重要共識，進行積極和建設性討論」。

中國人民大學國際關係教授時殷弘認為，由於川普政府面臨​​的經濟壓力也越來越大，「雙方90天內達成協議的可能性在增大」。