90後出現「排遣式進食、自殺式單身」　爆紅「魯蛇詞」你中幾項？

▲90後新詞彙。（圖／翻攝自微博，下同）

大陸中心／綜合報導

兩岸流行用語各有不同，微博6日掀起一股「90後最新詞彙大盤點」熱潮，每個看了都讓人覺得貼切、悲催又「傷心」，好像說的就是自己，甚至還有一種悲涼感。以下盤點出10個網友「看了直接哭」的爆紅「魯蛇詞」，你中了幾項？

NO1.自殺式單身

形容一直單身又不主動拓展人際關係和社交圈，沒有創造機會認識新朋友，卻每天幻想能擁有愛情的狀態，「想脫單又懶得出門的人」。

NO2.工作CD

在開始做正經事之前，很多人找藉口讓自己「再多休息一下」，工作CD就是這個意思，指開始工作前需要的大量蓄力冷卻時間，「工作10分鐘，CD就要1小時」，還可以更長。

NO3.排遣式進食

除了餓，進食還有很多「理由」，如必須3餐正常、這東西不吃可惜、人家給的等，還有一個僅僅因為「嘴巴很寂寞」，雖然完全不餓，但就是想吃點什麼的「排遣式進食」，像寂寞版的嘴饞。

NO4.萬能好運絕緣體

泛指沒有好運的人，如萬年單身狗、睡覺睡不著、課業成績差、玩遊戲被電到爆，甚至抽獎連安慰獎都沒有，事事都很背。

NO5.老鹿蹣跚

「小鹿亂撞」形容年輕男女遇見一個讓自己心動的人，內心瘋狂跳動。但在如今大多數已步入工作，要被稱為叔叔阿姨的90後來說，自己已經不是小鹿，而是「老鹿」了，在經歷幾段感情後，對愛情的渴望已經不如以往，反而變得隨緣，一切順其自然的心態就成了「老鹿蹣跚」。

NO6.盲式出軌

微博網友形容這是「一種常見卻又令人不解的出軌方式」，明明另一半出軌的對象怎麼樣都比不上自己，但對方還是做了，就像閉著眼睛出軌。

NO7.意識流吵架

意識流吵架僅只從字面上看，就是指「在腦袋中吵架」，如許多人常常在捷運上或是同事間遇到令人憤怒的事情，事後洗澡的時候，在腦中羅織建構了很多生猛有力的話，而且已經把對方辯倒了千百次，讓對方啞口無言，但實際上，在當下根本連一句話都說不出來的丟臉情況。

NO8.隱形貧困人口

大學時常遇到整天在IG打卡到處玩的同學朋友，見面卻狂喊窮，在90後相當普遍，類似的形容詞就是「隱形貧困人口」，指這類看起來每天有吃有喝又有玩，實際上非常窮的人。

NO9.破產姊妹

指愛拜金大肆購物的2人互相影響，只要其中一個買到名牌包或昂貴衣服，就馬上和對方炫耀，「互推互買一起破產」。

NO10.陪哭團

泛指長期都在為別人的愛情而哭的人們，「今天為這個愛情哭，明天為那個愛情哭」，羨慕那樣的愛情而淚流不止。