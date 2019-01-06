　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

90後出現「排遣式進食、自殺式單身」　爆紅「魯蛇詞」你中幾項？

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼90後新詞彙。（圖／翻攝自微博）

▲90後新詞彙。（圖／翻攝自微博，下同）

大陸中心／綜合報導

兩岸流行用語各有不同，微博6日掀起一股「90後最新詞彙大盤點」熱潮，每個看了都讓人覺得貼切、悲催又「傷心」，好像說的就是自己，甚至還有一種悲涼感。以下盤點出10個網友「看了直接哭」的爆紅「魯蛇詞」，你中了幾項？

NO1.自殺式單身

形容一直單身又不主動拓展人際關係和社交圈，沒有創造機會認識新朋友，卻每天幻想能擁有愛情的狀態，「想脫單又懶得出門的人」。

▲90後新詞彙 。（圖／翻攝自微博）

NO2.工作CD

在開始做正經事之前，很多人找藉口讓自己「再多休息一下」，工作CD就是這個意思，指開始工作前需要的大量蓄力冷卻時間，「工作10分鐘，CD就要1小時」，還可以更長。

▲90後新詞彙 。（圖／翻攝自微博）

NO3.排遣式進食

除了餓，進食還有很多「理由」，如必須3餐正常、這東西不吃可惜、人家給的等，還有一個僅僅因為「嘴巴很寂寞」，雖然完全不餓，但就是想吃點什麼的「排遣式進食」，像寂寞版的嘴饞。

▲90後新詞彙 。（圖／翻攝自微博）

NO4.萬能好運絕緣體

泛指沒有好運的人，如萬年單身狗、睡覺睡不著、課業成績差、玩遊戲被電到爆，甚至抽獎連安慰獎都沒有，事事都很背。

▲90後新詞彙 。（圖／翻攝自微博）

NO5.老鹿蹣跚

「小鹿亂撞」形容年輕男女遇見一個讓自己心動的人，內心瘋狂跳動。但在如今大多數已步入工作，要被稱為叔叔阿姨的90後來說，自己已經不是小鹿，而是「老鹿」了，在經歷幾段感情後，對愛情的渴望已經不如以往，反而變得隨緣，一切順其自然的心態就成了「老鹿蹣跚」。

▲90後新詞彙 。（圖／翻攝自微博）

NO6.盲式出軌

微博網友形容這是「一種常見卻又令人不解的出軌方式」，明明另一半出軌的對象怎麼樣都比不上自己，但對方還是做了，就像閉著眼睛出軌。

▲90後新詞彙 。（圖／翻攝自微博）

NO7.意識流吵架

意識流吵架僅只從字面上看，就是指「在腦袋中吵架」，如許多人常常在捷運上或是同事間遇到令人憤怒的事情，事後洗澡的時候，在腦中羅織建構了很多生猛有力的話，而且已經把對方辯倒了千百次，讓對方啞口無言，但實際上，在當下根本連一句話都說不出來的丟臉情況。

▲▼90後爆紅新詞彙。（圖／翻攝自微博）

NO8.隱形貧困人口

大學時常遇到整天在IG打卡到處玩的同學朋友，見面卻狂喊窮，在90後相當普遍，類似的形容詞就是「隱形貧困人口」，指這類看起來每天有吃有喝又有玩，實際上非常窮的人。

▲▼90後爆紅新詞彙。（圖／翻攝自微博）

NO9.破產姊妹

指愛拜金大肆購物的2人互相影響，只要其中一個買到名牌包或昂貴衣服，就馬上和對方炫耀，「互推互買一起破產」。

▲▼90後爆紅新詞彙。（圖／翻攝自微博）

NO10.陪哭團

泛指長期都在為別人的愛情而哭的人們，「今天為這個愛情哭，明天為那個愛情哭」，羨慕那樣的愛情而淚流不止。

▲▼90後爆紅新詞彙。（圖／翻攝自微博）

ET快訊
以為交到D奶空姐「長榮隋棠」！台大醫匯20萬結果讓他心碎
桃園落羽松秘境水溝發現2暴斃死豬　防疫人員趕往採樣
蘭芳園絲襪奶茶正夯！他嘗鮮驚喊「奶茶界紅牛」鄉民暴動

關鍵字：90後,詞彙,排遣式進食,陪哭團,工作CD,破產姊妹,自殺式單身,盲式出軌,萬能好運絕緣體,一元夢,意識流吵架,隱形貧困人口

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

華聞快遞／海南將成醫療旅遊勝地　主打養生、醫美、旅遊

90後出現「排遣式進食、自殺式單身」　爆紅「魯蛇詞」你中幾項？

中美貿易「副部級」磋商明登場　先關注這三件事

狂甩2月大女巴掌還拍片上傳　22歲狠媽「為刺激老公」：要他回家

眼影顆粒太粗還飛粉…北京故宮彩妝問世1個月「全線停產」

600Mbps網速＋視訊延時僅「1毫秒」　陸首個「5G地鐵站」成都開通

影／宣稱拿刀「捅破頭皮」可治病　師：刺血療法課1堂3萬！5天速成

福州融入「一帶一路」建設　與馬祖率先「融合發展」

涮到一半...海底撈電視突播A片！　網爆笑：這是要吃肉還是看肉

遭7室友霸凌打斷4根肋骨　12歲少女嚇說：自己在門上擠的

Gail飆中文Rap《漂向北方》　震撼到哈林：天才小兒童

吳宗憲託羅志祥問「衣服手洗沒」　阿信羞逃！瑪莎補刀：洗衣機在忙XD

《聲林》李佳歡飆唱《不痛》　清亮嗓音一開口...網友：贏了！

按規定問個資電信員工遭嗆　客怒：啞巴啊沒看過壞人？

新竹五星級懶人露營勝地！　免搭帳還有豪華餐點能享用

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖

雲海襲來如「白色巨浪」　苗栗新開無光害仙境露營地

張若凡《走了嗎》迎戰Gail 　蕭敬騰高評價：被深深的打動

921救難英雄難逃「粉紅死劫」？！　遭擄埋屍公墓...群蠅飛舞發惡臭

Gogoro騎士「叭」車遭追撞　網友怒：根本是蓄意謀殺！

華聞快遞／海南將成醫療旅遊勝地　主打養生、醫美、旅遊

90後出現「排遣式進食、自殺式單身」　爆紅「魯蛇詞」你中幾項？

中美貿易「副部級」磋商明登場　先關注這三件事

狂甩2月大女巴掌還拍片上傳　22歲狠媽「為刺激老公」：要他回家

眼影顆粒太粗還飛粉…北京故宮彩妝問世1個月「全線停產」

600Mbps網速＋視訊延時僅「1毫秒」　陸首個「5G地鐵站」成都開通

影／宣稱拿刀「捅破頭皮」可治病　師：刺血療法課1堂3萬！5天速成

福州融入「一帶一路」建設　與馬祖率先「融合發展」

涮到一半...海底撈電視突播A片！　網爆笑：這是要吃肉還是看肉

遭7室友霸凌打斷4根肋骨　12歲少女嚇說：自己在門上擠的

勝利：偶像靠三明治交換電話！　光熙聽出「有蹊蹺」⋯他慌張了

林書豪好夯！成熟球風加上到期約　多支球隊搶著要

中職／彭政閔高人氣！續戰生涯19年　今年月薪持平

劉世芳要求陸官改校歌！凍結333萬　國防部4聲明就是不配合

黃子韜遭狗咬傷出血！　PO文嘆「好累」粉絲超心疼

ABL／阿提諾腳踝扭傷忍痛奮戰　夢想家主場80比86不敵新加坡

我們都叫Snoop！汪遭棄趴車門太心碎　史努比狗狗想養牠

CES 2019手機趨勢最期待：螢幕取代聽筒技術、可摺疊手機問世

小S私下愛用的16個保養好貨　大推老公買給她的眉毛神器

鈕承澤5hr床戲「只戴保險套」　女出品人「還原劇本」嚇傻

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

大陸熱門新聞

天降冰塊爆頭　女童目擊媽媽慘死

屁孩冰上飄移墜湖！女友+妹妹泡..

萌娃台上跳哭但舞步超完整　萌翻..

海底撈員工「再苦都不走」的秘密

單親母病倒　7歲女：媽把我賣掉..

女童受虐他錄證　竟遭行政處罰還..

男孩沉迷手機與姑走散　被帶回問..

影／壁花小姐的上海「甲貼」人生

《告台灣同胞書》40周年　朱立..

廣東男翻牆被罰4千　比吸毒還重

陸劇翻日片　還珠格格＝《還珠姬..

學霸甜分享「仙女寢室」　消防隊..

北京第一高樓「中國尊」交付使用

海底撈電視突播A片　網：真貼心

更多熱門

相關新聞

雙11「主戰力」是90後！

天貓今年雙11以「2018全球購物狂歡節」再度狂銷，在開始的兩小時內成交額突破1000億（人民幣，同下）。從天貓十年的雙11數據來看，主體消費者族群在2009年時是80後，佔比超過6成；在2015年後，90後消費者的佔比超過80後，成為最主要的線上消費群體；2017年時，參與天貓雙11的消費者中，僅95後消費者佔比就接近了2成。

天貓雙11這項數據暴露90後消費觀

90後正妹租別墅　花88萬獎學金裝修

90後女孩列辭職原因　網友：句句揪心

陸90後境外旅遊開支劇增8成

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

還原鈕承澤「只戴保險套」蠻幹床戲

硬要本人來銷帳　她扛亡父骨灰去

阿嬤騎來車站只載狗回家　兒吃醋

娶了泰國超正變性皇后！土豪哥曝「超幸福房事」

挺6月肚騙座位！辣孕婦下秒卸胎嚇壞

他當兵被鬼壓床吐舌3天！乩童嚇壞

台男旅日租重機摔爛落跑　臉書遭灌爆

朋友推護送爛醉女回家　渣男竟性侵

正妹機場被開包！海關見棒狀物笑了

320kg肥宅只能靠爸養：想吃到死

搭機睡死…隔壁郁方見她驚醒秒叫空姐

理科太太曝未婚懷孕老公第一反應

鹿谷1歲萌石虎曝光　半年偷吃54隻雞被逮

熊熊「人生第一次懇親」穿這樣！

男跳1600度煉鋼爐！當場熔化慘死

更多

最夯影音

更多

Gail飆中文Rap《漂向北方》　震撼到哈林：天才小兒童

吳宗憲託羅志祥問「衣服手洗沒」　阿信羞逃！瑪莎補刀：洗衣機在忙XD

《聲林》李佳歡飆唱《不痛》　清亮嗓音一開口...網友：贏了！

按規定問個資電信員工遭嗆　客怒：啞巴啊沒看過壞人？

新竹五星級懶人露營勝地！　免搭帳還有豪華餐點能享用

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面