陸全面降准後...下一步降息？　交行連平：今年機率低





▲人民幣及匯率。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

面對中美貿易戰、經濟結構轉型等內外因素，中國人民銀行（大陸央行）日前宣布全面降準4碼，開年即出手救市，但針對人行的下一步是否降息，中國首席經濟學家論壇理事長、交通銀行首席經濟學家連平認為，由於邊際效益有限，「今年機率低」。

人行4日傍晚宣布降低存款準備率，預估放出1.5兆元人民幣的資金，利多消息一出陸股5日便開出紅盤，外界認為有助整體經濟發展應對貿易戰的衝擊。

值得注意的是，面對中央開年即全面降準，有分析指稱，按照大陸2014到2016年時，政策「先定向後全面，先降準後降息」的路徑，未來降息可以期待。

▲中國人民銀行。（圖／CFP）

對此連平在出席5到6日於上海舉辦的「2019中國首席經濟學家論壇年會」時，表示「降息今年來看概率比較小」。因為當前的利率水平其實已經是很低了。並強調確保「穩增長」，是今年推行貨幣政策的首要任務。

連平指出，現在來看經濟成長放緩的壓力越來越大，主因是去年第二季後，美國發動對中國的貿易戰所致，讓匯率面承受比過去更大的壓力，因此他列舉今年大陸經濟發展將面臨四方面的挑戰。

包括一，在經濟穩定增長和美聯儲加息週期之間取得平衡。二，穩增長和穩槓桿的平衡。三，來自於扶植民企和控制房價之間的平衡。四，推動出口和控制資本外流，這兩者之間的平衡。

因此連平建議，未來中央的貨幣政策，應該首先保持它的獨立性。再來，短期內應以穩增長為主要方向，扮演好「平衡器、調節閥」的角色。

連平認為，未來中央貨幣政策工具搭配使用的「多元化」趨勢，將越來越明顯，譬如近年SLF、MLF等創新工具的出現。但他也提到，在降息方面人行應會比較審慎，今年降息的機率比較小。因為繼續降息的邊際效益越來越有限，卻會對利率、資本流動等平衡帶來壓力，「所以對再降息要打問號」。