救難英雄遭殺人棄屍　檢警至少約詢5關係人釐清案情

▲王姓計程車司機遭殺人棄屍，埋入公墓黃土下。（圖／讀者提供）

記者李忠憲／南投報導

南投檢警5日偵辦王姓計程車司機公墓殺人棄屍案，專案小組經採證抽絲剝繭後，晚間已約談至少5名關係人釐清案情，6日將進行解剖釐清死因。檢警表示，約談對象台中、南投都有，釐清後將對外說明。

沙鹿男子王嘉民2018年12月30日晚間開著自己的計程車在家附近停好車後，未返家離奇失蹤。由於王男兼任台中市919救援協會救難人員，更是創會元老，曾參與過921大地震、88風災等重大災難的救難任務，救援協會成員發現聯繫不上他，2019年1月2日與王妻前往清水分局光華派出所報案協尋。

▲家屬上網發協尋文，提供王男最後身影畫面 。（圖／讀者提供）

▲搜救人員地毯式搜索發現疑似埋屍地點。（圖／讀者提供）

王妻一開始向警方說王男可能與他人有債務糾紛，隔日又改口說，可能有輕生念頭，警方立刻透過手機基地台定位，發現王男最後定位在南投市郊區。家屬與救援協會人員鎖定該處周邊，出動上百位搜救員人進行地毯式搜索，5日上午在南投市第九公墓內發現王男已被埋入地下1米的黃土下，氣絕多時。王男挖出時雙手遭綁，明顯是遭殺人棄屍，警方立刻拉起封鎖線蒐證，並報請南投地檢署指揮。

檢警現場相驗後，除將遺體先移往南投殯儀館冰存，並成立專案小組開會。由於有傳言稱王男疑似與一位女子過度親密，更傳出日前遭人毆打，專案人員懷疑王男有金錢或感情糾紛，先調閱相關監視器後，兵分多路約詢多位關係人，截至晚間已約詢4、5人，人數也陸續增加，以釐清案情。

檢警表示，兇嫌選擇將人棄屍在第九公墓，顯示有地緣關係，約詢對象南投、與台中都有，希望藉此釐清案情。預計6日上午會進行解剖，了解王男正確死因。