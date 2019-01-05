中度精障男走失恐生意外　警調監視器緊急尋人

▲台南市歸仁分局「平安歸小組」專人調閱監視器，鎖定林男出沒區塊，輔以分區巡邏搜尋，平安將他尋獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警歸仁分局1月4日上午9時接獲歸仁區成功路林姓中度精障男子走失，家屬惟恐生意外，調監視器緊急尋人，警方在下午5時在歸仁文化中心發現林男縮在公園長椅上，員警購買便當及飲水供林男食用，並通知家屬前往照料，家屬獲報頻頻感謝警方的協助。

警方說據家屬表示林男領有中度精神障礙手冊，自1月3日下午步行外出迄今未歸，恐生意外，因而報警協尋。由於林男未持有手機，亦無車號可追查，歸仁分局受理後除立即通報轄管各所協尋外，研判林男以步行方式且身無分文，又因表達能力不佳，很可能尚在歸仁地區徘徊，遂召集「平安歸小組」專人調閱監視器，鎖定林男出沒區塊，輔以分區巡邏搜尋。

歸仁所巡佐蔡政憲、警員黃瑋翔於4日下午5時在歸仁文化中心發現林男縮在公園長椅上，由於林男長時間未進食，員警立即購買便當及飲水供林男食用，並通知家屬前往照料，家屬獲報十分感謝警方的協助。

歸仁分局長梁仁輝表示失蹤人口係屬警察服務事項，尤其是精神障礙走失，由於當事人無法對外求援且無自救能力，情勢緊急。對員警視民如親，積極任事，發揮團隊戰力，以科技分析熱區，短時間尋獲林男，除表示嘉勉並予獎勵。