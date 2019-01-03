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「環保署都在騙一般民眾！」　葉光芃曝空汙數據：左營超標40倍

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▲近日台南空汙嚴重，11月8日PM2.5台南全市甚至呈現紫爆，嚴重影響市民健康。（圖／王家貞提供）

▲南部空汙問題嚴重，一直是居民關心的問題。（示意圖／王家貞提供）

記者胡順惠／台北報導

環保署1日公布空氣品質監測結果，原訂2020年的「PM2.5紅害減半大作戰」目標，已在2018年提前達標。台灣健康空氣行動聯盟（3）日在記者會提出數據指，監測數字高估夏天、低估冬天，北北基與雲林以南吸的是兩種空氣，民進黨執政2年更加催化「兩個台灣」，更直指環保署都在騙一般民眾。

民進黨（九合一選舉）輸成這樣真的是輸給國民黨嗎？是輸給空汙啊！」台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民指出，2019年才開始頭2天，全台就壟罩在空汙底下，尤其高雄更是嚴重，前10名空汙最嚴重的地區中，高雄就包辦前7名。

▲▼高雄空汙。（圖／記者呂佳賢攝）

環團認為九和一全台「變天」，是民眾對空汙意識抬頭的表現。

楊澤民認為許多空汙問題是可以解決的，以左營為例，許多車輛卡在高速公路待速，造成空氣停滯，還有今年燃料機組就要到期了，而台電近兩年沒有什麼更新的計畫，韓市長要有鐵腕政策，幫助興達港火力發力廠。

至於高雄市林園區2012年至2013年PM2.5相當嚴重，但數據在今年轉低，楊澤民質疑，是不是監測站出現問題，先前測出來的結果是0，在中油石化廠視察時，就建議應該設立固定監測站，後續因為經費問題改成移動式監測站，那也應該要設在林園，否則數值都不具參考價值，已經幫台電算出來，如果每年要減低1％的碳，今年就要減23億度的電，希望台電好好規劃。

▲▼台灣健康空氣行動聯盟召開記者會，打臉環保署。（圖／翻攝自聯盟臉書直播）

▲台灣健康空氣行動聯盟召開記者會。（圖／翻攝自聯盟臉書直播，下同）

「就是要講給民進黨、中央聽！」台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃指出，台中以南空氣不好，以南空氣不好，民進黨從2016年執政到現在，兩個台灣更加被催化，新的政府要有新的作為，並沒有看到兩個台灣的汙染問題縮小，這是嚴重的呼吸、健康不平權。

葉光芃拿出許多數據指，有沒有達標是看「手動」的，中山大同三重都沒有手動，新北只有汐止有，環保署公布就是手動推估，這個數字是參考，大家看到的數據是被低估的，2013年數字全部打7折，高估夏天、低估冬天，冬天是PM2.5最高的時候，結果被低估，這是最危險的。

▲▼台灣健康空氣行動聯盟提出資料，前10名空汙最嚴重的地區中，高雄就包辦前7名。（圖／翻攝自聯盟臉書直播）

▲前10名空汙最嚴重的地區中，高雄就包辦前7名。

「要怎麼終結2個台灣？2年前就說過，你們（環保署）都在騙一般民眾！」葉光芃表示，環保署稱「PM2.5紅害減半大作戰」已經提前達標，賴清德做為一個醫生，有做些什麼，是跟以前的行政院長不一樣的，左營超過法定標準40倍，達標不是兩個加起來除以二，而是要把後段班拉起來。

環團在現場高舉訴求，喊出「雲林以南呼吸太難」、「中央快救中南部」、「左營最糟橋頭最慘」、「快下重拳治空汙」、「興達電廠停發許可證」、「環保署南遷高雄」等口號環保署官員回應，手動、校正自動的數字都是有下降的，台灣的空氣品質在亞洲很優異，前年有買6部移動式的監測站， 2017年從台中開始，再到彰化、南投、雲林、嘉義，持續都有做交通空氣品質的監測。

 
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關鍵字：PM2.5紅害減半大作戰,台灣健康空氣行動聯盟,空汙,環保署

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