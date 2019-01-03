　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「含汞產品」淘汰計畫開跑！　環保署：2020年8大項走入歷史

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼汞。（圖／翻攝自維基百科）

▲汞汙染1950年代曾在日本引發嚴重的水俁病。

記者胡順惠／綜合報導

環保署推動「2020年含汞產品淘汰計畫」，將全面淘汰或嚴格控管生活中含汞物品，如血壓計、壓力表、濕度計、氣壓表及含汞燈具。雖然我國非聯合國汞水俣公約的締約國，但仍積極配合國際作法，同時重視汞污染所延伸的問題，如水俁病（有機水銀中毒），至今仍無有效的治療方法

據環保署資料顯示，我國電池、普通照明用途緊湊型螢光燈、普通照明用途直管型螢光燈、化妝品、農藥、生物殺蟲劑、局部抗菌劑及溫度計等已符合公約約範；另外，2020年要淘汰含汞產品包含開關及繼電器、普通照明用途高壓汞燈、冷陰極螢光燈、外置電極螢光燈、血壓計、壓力表、溼度計、氣壓表。

▲量血壓,血壓,血壓計。（圖／記者嚴云岑攝）

▲大部分醫院已經淘汰傳統水銀血壓計。（示意圖／記者嚴云岑攝）

環保署毒物及化學物質局局長謝燕儒指出，淘汰計畫主要是要配合2017年聯合國所簽訂的汞水俣公約，要求各國要將日常生活中9類含汞產品，於2020年淘汰，雖然我國並非締約國，但配合國際作法，從2017年開始管制鈕扣型電池汞含量，每年減少約179公斤的汞流入環境中。

據了解，汞汙染曾經引發嚴重的水俁（同音「雨」）病，日本九州水俁市1950年代左右，在海面上發現成群死魚、海鳥屍體，許多貓隻出現不尋常現象，走路顛顛跌跌，甚至發足狂奔，當地居民稱「貓舞蹈病」，到了1953年投海自殺的貓總數達5萬多隻，後續連狗、豬也發生了類似的情形。

▲▼冷陰極螢光燈。（圖／翻攝自維基百科）

▲冷陰極螢光燈也在2020年要淘汰含汞產品之列。（圖／翻攝自維基百科）

種種怪異現象，在當地民眾心中仍無解，直到1956年4月21日，這種現象也出現在人類身上，小女孩田中靜子是第一位罹病病患，被送至窒素公司附屬醫院，病況急速惡化，一個月後雙眼失明，全身性痙攣，不久死亡。

醫師細川一發現，病患一開始只是口齒不清，走路不穩，最後高聲大叫而死，認為事態嚴重，正式向官方提出正式報告，最終日本學者在1956年8月在水俁灣海水中有污染物質，研究人員偵察的矛頭指向窒素公司，這種怪病被稱為「水俁奇病」。

後續世界各國都相關關注這個疾病，美國2013年10月10日在水俁市舉行會議開幕式，簽訂《水俁公約》（the Minamata Convention on Mercury），要求締約國自2020年起，禁止生產及進出口含汞產品，規定2020年後禁止生產及進出口含汞量超過5毫克的普通照明用途的螢光燈。

2006年水俁病50周年時，日本民眾悼念當年死者。(圖／CFP)

▲水俁病50周年時，日本民眾悼念當年死者。（圖／CFP）

ET快訊
101大樓地下室變電室竄濃煙！警消到場戒備
蔡英文拒九二共識　國台辦痛批：大放厥詞、赤裸裸宣示分裂
獨派籲蔡英文不要連任　柯文哲笑：去問賴清德啊
孫安佐緋聞女友是她！金髮妹正面曝光肉貼交疊健身超閃

關鍵字：含汞產品,水俣公約,水俁病,汞中毒,2020年含汞產品淘汰計畫,環保署

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

管中閔將上任　賀德芬及台大校友1/5「堵管齊聚傅鐘下」

鐵獅戀國樂進化版　ET限時免費贈票樂迷快來！

又有貨船出事！船上16人漂流台東外海　晚上10時到花蓮港

「含汞產品」淘汰計畫開跑！　環保署：2020年8大項走入歷史

童顏美女銷售員IG曝光！「火辣G級+逆天長腿」男粉暴動衝高雄買車了

交通部不擋了！國道客運3/4調漲　統聯北南「460→500元」

北台防豪大雨！「冬陽」明再現　日夜溫差超過10度

高雄跨年「木瓜牛奶一晚賺32萬」　他驚爆狂賣2萬杯！劉寶傑嚇呆笑出來

林口「土匪三寶」史上最狂違停　堵巷口被怒嗶10分！網看傻跪求後續

工具人不只一個！球星人氣王遭控把粉絲當ATM　為買車陪乾爹住3天2夜

伍佰五月天合體飆《挪威的森林》　阿信吃醋：他們變得比較聽話

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

借錢遭拒健身教練狂毆女友10拳 她鼻血狂噴淚訴：此生最恐怖...

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

長腿聖誕正妹開唱秒爆衣！　 科技廠餐會網友狂問：缺人嗎？

王嘉爾興奮喊：我贏了 萌娃無反應..敷衍回「我的媽」

全球跨年煙火7分鐘一次看！　紐約情侶「彩帶雨」擁吻迎2019

愛犬遭打斷腿...還要養百歲臥床父 他咬牙花5萬救：實在不忍心...

周孝安神復合…李京恬控瘋狂偷吃！　1天前才分手「難怪你不願公開我」

周杰倫遊艇趴「Romeo正面」曝光　網一看：是縮小版周董！！

管中閔將上任　賀德芬及台大校友1/5「堵管齊聚傅鐘下」

鐵獅戀國樂進化版　ET限時免費贈票樂迷快來！

又有貨船出事！船上16人漂流台東外海　晚上10時到花蓮港

「含汞產品」淘汰計畫開跑！　環保署：2020年8大項走入歷史

童顏美女銷售員IG曝光！「火辣G級+逆天長腿」男粉暴動衝高雄買車了

交通部不擋了！國道客運3/4調漲　統聯北南「460→500元」

北台防豪大雨！「冬陽」明再現　日夜溫差超過10度

高雄跨年「木瓜牛奶一晚賺32萬」　他驚爆狂賣2萬杯！劉寶傑嚇呆笑出來

林口「土匪三寶」史上最狂違停　堵巷口被怒嗶10分！網看傻跪求後續

工具人不只一個！球星人氣王遭控把粉絲當ATM　為買車陪乾爹住3天2夜

電桿設路中騎士自撞身亡　三單位國賠77萬元

楊穎超／習近平「更有錢」版的《告台灣同胞書》

認同大老逼宮蔡英文　游盈隆：總不能期待對手派西瓜出來

新iPhone方形邊框回歸、三鏡頭拍照超越華為　網友：等多久都願意！

掃除「卡蛋派」後首開都審會　柯P：有直播對執政者較安全

林書豪Q3連3妙傳拿5分率隊反攻　巫師畢爾末節發威宰老鷹

3歲移民童跨年吞12顆葡萄求好運　倒數完家人面前噎死

超唯美！阿里山「第一波河津櫻」報到　粉嫩花朵開滿樹

《黑鏡：潘達斯奈基》逼瘋有選擇困難的你？可以試試這方法

油價又要漲估下週漲0.2元　95回到26.2元

生活熱門新聞

28歲存款280萬　鄉民：是魯..

高雄跨年賣木瓜牛奶　驚爆一夜賺..

信用卡10年最慘　神人公開4組..

夜遊八卦山同伴嚇逃　他下秒一瞥..

「婚禮主唱小三」演唱影片遭洗版..

2019年第一場流星雨！周五大..

林口三寶最狂違停　被怒叭10分..

美女銷售員曝光　男粉衝高雄買車

7萬薪養女友4年　被嫌沒車沒存..

前HBL人氣王涉騙財　他不爽被..

虔誠弟拜銅像「雙手合十」　媽看..

南部人吃鹹酥雞配「解膩神物」

翻豬腸驚見條狀肉體！她嚇傻：越..

7種無痛存錢　學會5星難度「1..

更多熱門

相關新聞

台中市2018空品紅害次數下降94%

台中市長林佳龍選舉時飽受攻擊空污議題，因此落敗，但他２日在臉書發文，環保署2018最新空氣品質數據，台中空品發布紅害次數，2018年出現4次與2016年的71次，足足下降94%，「迎接2019最好的事情，就是更好的空氣。」網友紛紛給予肯定，表示「這是你的政績」、「台中因你而美麗！」

PM2.5排名台中改善多　環署揭2大關鍵　　

煙火施放空品瞬間紫爆　最好別在這觀賞

最恐怖空汙殺手PM1　直接影響胎兒發育

冷氣團帶雨勢　連假空氣品質佳

讀者迴響

發燒話題

習近平 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王祖賢 普悠瑪內幕 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

國中女初經穿血褲上課　被笑到淚崩

分手收牛仔衣淚崩　4年後她才知口袋內藏「秘密紙條」

運勢排行榜　2019運氣最旺生日曝光

28歲存款280萬　鄉民：是魯蛇

高雄跨年賣木瓜牛奶　驚爆一夜賺32萬

印度女孩2月大被狠父潑酸毀容「只因性別」

Sandy「23年沒出門跨過年」！曝吳宗憲鐵血家教

信用卡10年最慘　神人公開4組合

孫安佐緋聞女友是她！　「金髮妹正面曝光」

虐死邱小妹！他求和解：入獄後賺的錢全賠

夜遊八卦山同伴嚇逃　他下秒一瞥急掉頭

鴻海副總偷吃部屬妻！女認：很開心

偷吃鴻海副總被曝光！她：好想殺死老公

友達要滿了！12星座「真愛曝光了」

張婷婷公開親生兒：我不是死人妖

更多

最夯影音

更多

伍佰五月天合體飆《挪威的森林》　阿信吃醋：他們變得比較聽話

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

借錢遭拒健身教練狂毆女友10拳 她鼻血狂噴淚訴：此生最恐怖...

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

長腿聖誕正妹開唱秒爆衣！　 科技廠餐會網友狂問：缺人嗎？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面