「含汞產品」淘汰計畫開跑！　環保署：2020年8大項走入歷史

▲汞汙染1950年代曾在日本引發嚴重的水俁病。

記者胡順惠／綜合報導

環保署推動「2020年含汞產品淘汰計畫」，將全面淘汰或嚴格控管生活中含汞物品，如血壓計、壓力表、濕度計、氣壓表及含汞燈具。雖然我國非聯合國汞水俣公約的締約國，但仍積極配合國際作法，同時重視汞污染所延伸的問題，如水俁病（有機水銀中毒），至今仍無有效的治療方法。

據環保署資料顯示，我國電池、普通照明用途緊湊型螢光燈、普通照明用途直管型螢光燈、化妝品、農藥、生物殺蟲劑、局部抗菌劑及溫度計等已符合公約約範；另外，2020年要淘汰含汞產品包含開關及繼電器、普通照明用途高壓汞燈、冷陰極螢光燈、外置電極螢光燈、血壓計、壓力表、溼度計、氣壓表。

▲大部分醫院已經淘汰傳統水銀血壓計。（示意圖／記者嚴云岑攝）

環保署毒物及化學物質局局長謝燕儒指出，淘汰計畫主要是要配合2017年聯合國所簽訂的汞水俣公約，要求各國要將日常生活中9類含汞產品，於2020年淘汰，雖然我國並非締約國，但配合國際作法，從2017年開始管制鈕扣型電池汞含量，每年減少約179公斤的汞流入環境中。

據了解，汞汙染曾經引發嚴重的水俁（同音「雨」）病，日本九州水俁市1950年代左右，在海面上發現成群死魚、海鳥屍體，許多貓隻出現不尋常現象，走路顛顛跌跌，甚至發足狂奔，當地居民稱「貓舞蹈病」，到了1953年投海自殺的貓總數達5萬多隻，後續連狗、豬也發生了類似的情形。

▲冷陰極螢光燈也在2020年要淘汰含汞產品之列。（圖／翻攝自維基百科）

種種怪異現象，在當地民眾心中仍無解，直到1956年4月21日，這種現象也出現在人類身上，小女孩田中靜子是第一位罹病病患，被送至窒素公司附屬醫院，病況急速惡化，一個月後雙眼失明，全身性痙攣，不久死亡。

醫師細川一發現，病患一開始只是口齒不清，走路不穩，最後高聲大叫而死，認為事態嚴重，正式向官方提出正式報告，最終日本學者在1956年8月在水俁灣海水中有污染物質，研究人員偵察的矛頭指向窒素公司，這種怪病被稱為「水俁奇病」。

後續世界各國都相關關注這個疾病，美國2013年10月10日在水俁市舉行會議開幕式，簽訂《水俁公約》（the Minamata Convention on Mercury），要求締約國自2020年起，禁止生產及進出口含汞產品，規定2020年後禁止生產及進出口含汞量超過5毫克的普通照明用途的螢光燈。

▲水俁病50周年時，日本民眾悼念當年死者。（圖／CFP）