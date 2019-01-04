韓國瑜菜鳥市長上班6天「30年風水終於轉到高雄了吧！」　3萬人擠爆看直播

▲韓國瑜上班6天「30年風水終於轉到高雄了吧」，3萬人擠爆看直播。（圖／韓國瑜臉書）



政治中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜上任後動作頻頻，上班了6天，4日晚間10時15分「準時」透過臉書直播向市民報告近期市政規劃，3萬人擠爆不斷發問，他提到這次選舉最有意義的一件事，「我感覺是大家都在注意高雄，30年風水輪流轉，終於要轉到高雄了吧！」目前已經有馬來西亞、新加坡超商業者對台灣農產品有興趣，連帛琉超商都直搶著要賣台灣水果，讓他非常有信心。

實際上班6天，上任10天的韓國瑜一開播就大嘆，近期事情好多、要拜訪的人好多，每天都有忙不完的事，當高雄市長要面對很多問題，都要勇敢承擔。他提到，作者黃光芹專訪他所出的新書《跟著月亮走》，預購2萬本已經賣光，內容將前半生都報告出來，本來他猶豫很久，因為自己一輩子沒什麼神奇的故事，是很平淡的人，但黃說可以在他身上看到很多勵志的事，讓茫然的年輕人參考，「雖然我跌倒很多次，而且都是以狗爬式爬起來」，最後仍被說服，「想了解平凡家庭孩子的奮鬥生涯、過程，可以參考。」

▲韓國瑜首次主持市政會議。（圖／高雄市政府，下同）

「說我不緊張推動市政是假的！」韓國瑜直言，市民投這一票，是把希望給他，萬一做不好無言見高雄父老，小內閣閣員都在摸索迅速進入情況，希望1至3個月內盡快做好健康檢查表，跟市民報告，尤其財政問題，「沒有錢萬萬不能，缺錢2個字心理壓力很大」，在錢不多的情況下，要得到不錯的施政成績單，他會盡可能努力，希望大家能給市府一點時間。

韓國瑜說，現在走在高雄路上，有新加坡、馬來西亞、大陸、香港好多好朋友都擠向高雄，「這次選舉最有意義的一件事，我感覺是大家都在注意高雄，三十年風水輪流轉，終於要轉到高雄了吧？」上任後接觸很多人，當然就有很多訊息量，有買房子、有投資；他認為，城市的能見度很重要，沒有能見度，高雄的魅力就沒辦法讓人知道，「現在的好處在於大家都對高雄感到有興趣，是前所未有知名度，大家要好好把握機會好好地衝」。

有網友問到「上任2周有賣什麼東西？」韓國瑜條列出有新加坡超商、馬來西亞超商對農場品有興趣，另外連帛琉只有1.5萬人口，當地的超商總採購也來高雄，他們發現，台灣水果一去受到熱烈歡迎！他進一步說明，因為帛琉人身體不舒服，時常來台灣治病，回去就會告訴大家，台灣醫療很棒、醫護人員親切，水果一去業者就很有信心，「這對未來高雄產品賣出去相當有幫助」，也讓他越來越有信心。

韓國於說，相信台灣產品品質好，但農民、漁民過去力量小，沒力量外銷，他承諾現在中間商人要通通砍掉，透過合作農場直接賣給消費者，中間不能有任何剝削。現在高雄人潮、車潮越來越多，商店、計程車、夜市攤商有錢賺，「生意好了有什麼好不高興呢？」觀光局長每天拋議題，是點子王，還建議若柯Ｐ來高雄，就要到愛河，繼續宣導、強化愛情產業鏈。

市府不停拋議題，讓大家看到高雄的美好，每天都請大家來高雄玩，接下來會找文創進入六合夜市等，根據攤位性質設計，有藝文團隊很有興趣，希望結合，商圈結合文創；另外也希望高雄一年365天都有表演。