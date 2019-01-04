屏東警考績被打丙PO網討拍　同事打臉：輪休還要代他班



▲1名王姓員警在臉書上討拍，表示自己只是請育嬰假考績就被打丙等，不料同事紛紛出面打臉。（圖／翻攝自爆料公社）

突發中心／台北報導

屏東縣1名王姓員警PO網指控父親與鄰居不睦，結果被鄰居投訴到警分局，最後被分局長調到鄉下的派出所，甚至懷疑年度考績被打丙等，是因請育嬰假的關係，不過王警的同事紛紛留言打臉，自己常無故臨時請假，甚至連輪休的同事都要幫他代班，希望他能有自知之明。

屏東縣警局屏東分局崇蘭派出所1名王姓員警，日前在爆料公社PO文，並貼出連署書，指出自己的父親與鄰居不睦，結果鄰居就投訴到警分局，導致分局長將他調至鄉下派出所。

▼同事紛紛留言，希望王警自己能夠檢討。（圖／翻攝自爆料公社）



PO文中提到，服務的轄區里民得知後就寫連署書給分局長，希望不要將他調走；不過事後分局長又再次處分王警，從此就不斷地接到處分，文末甚至提到請了育嬰假返崗上班後，年度考績就被打丙等，委屈地問自己到底是犯了什麼錯。

許多網友看到訊息後，先是在底下留言聲援王警，結果王警的同事也在下面留言指出「他老大常常只想上早班，夜班就請假，上了12小時的班還要貼他的班」、「當事人有事沒有就要請病假，甚至輪休同事還要回來帶班，自己好過就好？」。

王警最後自知理虧，表示「謝謝各位，長官都對我很好，如果管理員看到，這訊息請幫我下架」。

▼王警最後要求管理員撤掉訊息。（圖／翻攝自爆料公社）



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