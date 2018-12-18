「鍋具女王」菲姐勝訴！　免還前男友1125萬

▲丁洋機要求償還1125萬借款，法官判決菲姐勝訴免還。（圖／資料照）

突發中心／台北報導

「鍋具女王」菲姐與前男友丁洋機的官司不斷，對方提告主張他與菲姐合資成立公司，後來將自有股份轉讓給公司，匯款1125萬餘元，要求返還這筆借款。菲姐17日出庭抗辯，曾在87年與丁洋機簽訂協議書，約定丁需支付88年至105年的主持費。法官審理後判定，丁針對菲姐的抗辯均無證據證明這筆錢是借貸，判決菲姐勝訴。全案仍可上訴。

17日開庭，丁洋機未到庭由律師代表發言。而先前菲姐的委任律師表示，確實在2012年、2013年間，接受丁洋機的匯款，但丁洋機其實積欠她錄影費用700多萬元，即便不是錄影費，「菲姐義大利餐廳」開張，該筆款項也是為餐廳的經營業務，並非他宣稱的借款。

「菲姐義大利餐廳」為菲姐公司、冠彣公司合作經營，丁洋機的委任律師指出，相關財務支出都由丁洋機打理，雖然當時借款沒有留下憑據，但收款事實雙方都不爭執，就已證明確有借款。

法官審理後認為，冠彣公司及菲姐向來有金錢及商業上密切合作往來，且菲姐與丁洋機在款項給付期間為親密的男女朋友關係，此筆款項究竟是丁或冠彣公司資助菲姐義大利餐廳的裝潢款項，或是支付菲姐的主持費用，還是另有其原因，不得而知，因此判決丁洋機敗訴，菲姐免還1125萬餘元。