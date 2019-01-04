STUDIO A推9重購機大禮　Apple產品舊換新可多台折抵一台

▲STUDIO A推9重Apple購機大禮。（圖／STUDIO A提供）

記者邱倢芯／綜合報導

迎接2019年新年來臨，除了電信業者推iPhone折抵大禮外，蘋果經銷商STUDIO A 即日起也推出9重購機大禮，其中最大禮就是Apple產品舊機換新機最高折抵33,500元，而且可多台折抵無上限！

STUDIO A表示，舉凡購買任一款Apple主機，就有機會獲得《第14屆 KKBOX風雲榜》門票2張，並贈送免費「中保無限+ 居家安全檢查服務」及 PQI 32GB Type-C / Type-A兩用隨身碟，購買Mac / iPhone / iPad Pro / Apple Watch S3 / 指定音頻等系列產品再送「KKBOX 90天」免費聽，還能以 990元延長為「KKBOX 365天」(市價1,788元)。

加購S.A Care安心意外保，還有好禮多選一等優惠。此外，持「中國信託LINE Pay卡」於全台 STUDIO A指定門市(部分百貨店內門市除外)、STUDIO A官網、晶盛 Straight A 校園門市、Straight A 官網刷卡消費，即享 LINE Points 3%回饋(含一般消費1%基本回饋)；還可同享教育優惠、舊機換新機最高折抵33,500元、多台折抵無上限，以及SA點數0.5%回饋等多項優惠。

舉例來說，陳同學若購買最新上市的MacBook Air 13.3吋 128GB，原價39,900元、教育價38,400元。加購S.A Care安心意外保，送5%購物金約1,920元，可用來購置如保護殼、保護貼等周邊配件，若使用「中國信託LINE Pay卡」，還享 LINE Points 3%回饋約1,152點。再贈送「中保無限+ 居家安全檢查」服務及價值$1,190元的PQI 32GB Type-C / Type-A兩用隨身碟，還有贈送「KKBOX 90天」(價值$447元)及獲得《第14屆 KKBOX風雲榜》門票2張 (價值8,000元)機會，總計回饋高達14,209元，還有舊機換新機最高回饋33,500元、多台折抵無上限。

優惠一：中國信託 LINE Pay卡，天天 3%回饋：

2019/1/1~2019/12/31，持「中國信託LINE Pay卡」於全台 STUDIO A門市(部分百貨店內門市除外)、STUDIO A官網，晶盛Straight A校園門市、Straight A官網刷卡消費，即享LINE Points 3%回饋(含一般消費1%基本回饋)。

詳細說明：https://pse.is/DJVLS

優惠二：購機送「中保無限+居家安全檢查」服務：

2019/1/1~2019/2/28，凡於 STUDIO A / Straight A / SMART A 之實體門市與官網商城 ，購買任一款iPhone、iPad、iPad Pro、Apple Watch、Mac電腦全新主機 (福利品除外)，即贈送免費「中保無限+ 居家安全檢查服務」兌換卷，照顧家中環境安全。

詳細說明：https://pse.is/DJAFG

優惠三：購機送「PQI Type-c兩用隨身碟」：

會員完成「中保無限+ 居家安全檢查」服務後，即可憑券至STUDIO A全台門市換取PQI Connect 313 (Type-C / Type-A) 兩用隨身碟32GB一只 (價值1,190元)。

詳細說明：https://pse.is/DJAFG

優惠四：購機會員抽《第14屆KKBOX風雲榜》雙人門票：

2019/1/1~2019/1/20於全台 STUDIO A門市、STUDIO A官網、STUDIO A 行動商城，購買任一款Apple主機或購買KKBOX 30個月/180個月/90天學生方案，就有機會獲得《第14屆 KKBOX風雲榜》門票2張，共計22組雙人門票 (價值8,000元)，每一件商品皆可獲1次抽獎機會，STUDIO A將於2019/1/21直播抽出22組幸運得主。

詳細說明：https://pse.is/DL472

優惠五：購機送「KKBOX 天天聽音樂無上限」：

凡購買 Mac / iPhone / iPad Pro / Apple Watch S3 / 指定音頻(Jabra及鐵三角品牌3千元以上) 等系列產品，買就送「KKBOX 90天」，且可以990元延長為「KKBOX 365天」(市價1,788元)，延長方案須於主機購買當下同時執行，等於 990元可獲的一年期KKBOX，相當於每月只要 82元。

詳細說明：https://pse.is/DD5HV

優惠六：加購「SA Care安心意外保」好禮多選一：

S.A Care針對原廠保固外螢幕破裂、液體滲入等人為損壞問題提供一年保固維修，且全台STUDIO A門市皆可收送，讓您使用更安心。

詳細說明：https://pse.is/DK7BY

優惠七：舊機換新機，多台折抵：

家中若有未在使用的舊iPhone、iPad、Mac電腦等，除享受原先的舊換新折抵優惠外， STUDIO A會員加碼再送500元～1,500元購物金，單機最高回饋33,500元，多台抵一台，讓您舊機換新機，還賺購物金。

詳細說明：https://pse.is/DDZHJ

優惠八：教育優惠 ：

全台157所大專院校學生、已獲大專院校錄取的學生，以及教職員，只要憑本人在學學生證及教師證，購買 Mac電腦及 iPad 即可享有教育優惠折扣。新款Macbook Air約96折起、iPad Pro每台便宜1,700元。

詳細說明：https://pse.is/DHK6C

優惠九：STUDIO A會員積點0.5%回饋，累點折現金：

STUDIO A會員皆可累計會員積點，每消費100元累積1點、每2點折抵1元，並可至「STUDIO A 行動會員卡」查詢個人點數，可享會員分級折抵購機優惠！

詳細說明：https://pse.is/DG9N9