蘋果新專利曝光！iPhone未來有望推出摺疊款

▲蘋果新專利曝光，未來有機會推出可彎曲的iPhone。（圖／ETtoday示意圖）

財經中心／綜合報導

未來將會有折疊的iPhone嗎？據美國專利局所公布的資料，美國蘋果（Apple）公司已經申請一項新專利，這項專利是有關螢幕的保護塗層，未來iPhone將有可能可以彎曲。

據國外科技網站《Patently Apple》報導，據美國專利局所公布的訊息，蘋果公司所申請的專利是有關由聚合物所構成的塗層，可以施加在能彎曲的基材上，或許也能夠應用於玻璃層，卻能不降低玻璃的強度，讓可彎曲的螢幕成真。據了解，蘋果這項專利是在去年3月交付給美國專利局的，但目前尚不清楚這項技術實際的應用商品將於何時推出。

其實蘋果並非第一家想到推出可彎曲螢幕智慧型手機的廠商，南韓的三星電子（Samsung）就預計在今年推出首款螢幕可彎曲的智慧型手機，該款手機早在2018年底時就已經亮相過，螢幕打開時達7.3吋，就像一台小型平板電腦，摺疊時螢幕為4.58吋，就像一般手機，螢幕可同時分為3個區塊，讓使用者同步使用網路、多媒體和訊息，目前三星仍尚未公開該款手機的詳細規格資訊，推出時間也未定。

▼三星發表的可折疊手機原型機。（圖／路透）