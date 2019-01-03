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新iPhone方形邊框回歸、三鏡頭拍照超越華為　網友：等多久都願意！

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▲▼ 2019 iPhone。（圖／翻攝自搜狐）

科技中心／綜合報導

去年秋季蘋果發布了iPhone XS、XS Max、XR三款新機，但不僅被批評了無新意，連銷售成績也似乎差強人意，就有不少人轉往期待2019年即將會的新iPhone會有更大突破，對新iPhone的概念預測更是越來越多。外媒也曝光了2019年蘋果新iPhone的外觀設計和詳細規格，其中最引人注目的即是2019年新iPhone可能會擁有三鏡頭配置。

先前報導，新款iPhone 可能被稱為「iPhone XI」，且擁有前二、後三共五顆鏡頭。而日前又有外媒曝光另一組新iPhone的概念設計圖，顯示新iPhone可會採用類似iPhone 5C的方形框架設計，再配合iPhone X獨有的瀏海螢幕，甚至還有網友說，「如果2019年新iPhone的外觀設計真是這樣的話，那還買什麼iPhone XS，要等多久我都願意等」。

▲▼ 2019 iPhone。（圖／翻攝自搜狐）

據陸媒《搜狐科技》報導指出，這款新iPhone採用6.3吋的OLED螢幕，並且採用了鋁金屬邊框，並配置音量鍵以及關機重啟鍵；在硬體規格方面，預計這款新iPhone將會採用A13處理器，並且配備4GB和6GB兩種記憶體版本，且有64GB、128GB或是256GB三種儲存空間；另外，該機還會配備iPhone XS原有的Face ID，並增加螢幕下指紋辨識和零光感臉部識別技術，讓新iPhone無論是在黑夜或是無光的環境下，都能快速進行識別解鎖。

▲▼ 2019 iPhone。（圖／翻攝自搜狐）

而這款新iPhone第一次採用了後置三鏡頭設計，據悉，它採用了2200萬、2100萬、800萬像素的鏡頭組，光圈大小分別在F1.6、F1.8、F2.3，並且還具備了PDAF相位對焦功能和水下拍攝的功能。

外媒指出，蘋果一改先前鏡頭設計採用三鏡配置，是為了要跟華為競爭，自從華為發布了P20之後，在DxOMark的排行榜中就一直霸占了首榜位置，就連iPhone XS Max也一直排在其後，蘋果三鏡頭的新iPhone預期能在DxOMark排行榜超越華為

另外，電池容量也將從2500mA的電池容量，升級到4200mA，並且，還會配備無線快速充電技術和快充技術，預計充滿電量也僅需要45分鐘，這將可能超越華為的HW-100400C00變壓器。

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關鍵字：Apple,蘋果,iPhone,XS,XS Max,XR,XI

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