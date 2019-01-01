2018年Apple收購了這些公司　壯大蘋果生態系

▲Apple在2018年收購了多家公司，以壯大自己的技術能力。（圖／記者洪聖壹攝）

記者邱倢芯／綜合報導

大企業收購小公司的新聞時常耳聞，但是收購了這些公司背後所代表的意義為何，很少人會去深究；現在我們來細數Apple在2018年時收購了哪些公司，並強化了哪些技術領域來壯大他們的蘋果生態系。

不過值得注意的是，因為Apple很少會承認是否收購了這些公司，因此諸如收購金額、時間之類的細節都是未知的。

Buddybuild

在2018年初時，有外媒報導Apple收購了應用程式服務開發商Buddybuild；此一技術公司提供一系列的使用者測試、整合、除錯工具，甚至也包括用戶反饋平台等。

在被Apple收購完成後，Buddybuild團隊便加入了Apple的Xcode工程團隊，以加速、簡化iOS的軟體開發。

Silicon Valley Data Science

此一團隊為數據科學技術公司，簡單來說該公司可提供大數據分析技術，以改善Apple的用戶行為預測、營運效率與客戶關係等效率。

不過Apple其實並沒有完全收購Silicon Valley Data Science，而是從中聘請了幾十名員工加入Apple團隊；且這些員工最大的任務就是進行Apple各種廣告相關計劃分析服務。

Texture

Texture過去有著「雜誌界Netflix」的稱號，其提供了數位雜誌訂閱服務。Texture在被Apple收購後，蘋果資深副總Eddy Cue曾指出，Apple希望致力於提供可信賴的優質新聞，並將允許該數位雜誌繼續為用戶製作精美設計和引人入勝的故事。

據了解，Texture是2018年蘋果最大的收購案之一。據傳蘋果早在2019年春天推出新聞訂閱服務，該服務可以基於Texture平台。

Shazam

Shazam的服務你一定相當熟悉，此為音樂識別服務公司，可說是KKBOX、QQ音樂「聽曲找歌」這一類功能的「始祖」。

雖然木前Shazam已經與Siri整合，不過就目前為止尚未看到Apple在iOS或Apple Music中，有與Shazam服務整合的跡象，不過估計在2019年將可能會看到Shazam在iOS中有更多的發會空間。

Dialog半導體

此為電源管理晶片商，過去一直是Apple供應鏈中的重要夥伴之一；不過隨著Apple晶片自製的想法越來越明確，因此在2018年10月時宣布進行部分收購。

與Silicon Valley Data Science一樣，Apple針對Dialog僅有部分收購；Apple將投資Dialog 6億美元，其中以3億美元現金買下Dialog部分資產、專利授權、300多名員工，以及Dialog在義大利、德國及英國等地的辦公室，預計2019上半年將完成交易。其餘3億美元則是用在未來3年Apple對Dialog晶片及其他零件下單的預付款。

在2018一整年中，蘋果公司具有里程碑意義的交易包括收購Texture和Shazam，以及與Dialog的6億美元交易；但事實上可能有更多的交易已經在幕後進行但是還沒有公開。

不過從這些收購案中顯示出，Apple對於數據收集、分析，以及人工智慧等技術領域的提升有著相當程度的興趣。