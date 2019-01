防堵中國崛起　前CIA局長籲美：增強「灰色區域」競爭力

▲中美對抗示意圖。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳政錄/綜合報導

面對近年中國強勢崛起,中美競合關係複雜化,美國前中央情報局(CIA)局長John McLaughlin日前在文章中獻策,提醒美國「以軍事為首選的應對方法已經不再適用」,列舉三個在新時期維護美國全球影響力的重要策略,包括增強「灰色區域」的競爭力。

John McLaughlin日前在《Does the Century Have to Belong to China? 》一文中,談及他對中國崛起的看法。他首先寫到,中國正在成為世界上最大的經濟體、全球經濟強國,是無法抗拒的歷史趨勢,國際社會「必須要清醒認識、理智接納」。

▲美國前中央情報局長,建議美方在面對中國崛起時,可以增強灰色區域的影響力。(圖/視覺中國CFP)

John McLaughlin目前任教於約翰霍普金斯大學的高級國際研究學院,他說,時至今日,我們不得不反思對中國的戰略。其中最重要的是,我們的外交政策工具包裡是否有足夠的工具,以應對這一特殊挑戰。

John McLaughlin認為,首先,美國必須明確認是有那些因素,可以增加力量和影響力,例如建立擁有共同價值觀和利益的聯盟。但他也坦言,想要建立中美日韓之間三方或四方合作關係,這一策略需要大量的時間、耐心以及各種外交手段,並且其成功率非常之低。美國應該發揮「軟實力」的優勢。

其次,John McLaughlin說,美國我們應該開始採取戰略和戰術,增強在外交和軍事力量之間「灰色」區域的競爭能力。因為中國和俄羅斯等國家使用不對稱戰術對我們發起挑戰,並將常規戰術、特殊行動、外交、秘密行動、網路、心理等多種手段結合,使我們失去平衡。

▲美國前中央情報局局長John McLaughlin。(圖/取自參考消息網)

第三,John McLaughlin認為,美國應該加強在STEM(科學、技術、工程和數學)領域的競爭。他說,目前雖然中國在這些領域不是最具有創新性的,但以中國的體制而言,對這些技術發展非常有利。

John McLaughlin強調,雖然中國經濟的增長和權力的擴大勢不可擋,但只要美國現在開始調整戰略和策略,適應中國的發展這一現實,那麼仍然可以繼續穩固美國的全球領導力。