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防堵中國崛起　前CIA局長籲美：增強「灰色區域」競爭力

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▲▼中美對抗。（圖／達志影像／美聯社）

▲中美對抗示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

面對近年中國強勢崛起，中美競合關係複雜化，美國前中央情報局（CIA）局長John McLaughlin日前在文章中獻策，提醒美國「以軍事為首選的應對方法已經不再適用」，列舉三個在新時期維護美國全球影響力的重要策略，包括增強「灰色區域」的競爭力。

John McLaughlin日前在《Does the Century Have to Belong to China？ 》一文中，談及他對中國崛起的看法。他首先寫到，中國正在成為世界上最大的經濟體、全球經濟強國，是無法抗拒的歷史趨勢，國際社會「必須要清醒認識、理智接納」。

美國,中央情報局,Central Inteligence Agency (CIA)。（圖／視覺中國CFP）

▲美國前中央情報局長，建議美方在面對中國崛起時，可以增強灰色區域的影響力。（圖／視覺中國CFP）

John McLaughlin目前任教於約翰霍普金斯大學的高級國際研究學院，他說，時至今日，我們不得不反思對中國的戰略。其中最重要的是，我們的外交政策工具包裡是否有足夠的工具，以應對這一特殊挑戰。

John McLaughlin認為，首先，美國必須明確認是有那些因素，可以增加力量和影響力，例如建立擁有共同價值觀和利益的聯盟。但他也坦言，想要建立中美日韓之間三方或四方合作關係，這一策略需要大量的時間、耐心以及各種外交手段，並且其成功率非常之低。美國應該發揮「軟實力」的優勢。

其次，John McLaughlin說，美國我們應該開始採取戰略和戰術，增強在外交和軍事力量之間「灰色」區域的競爭能力。因為中國和俄羅斯等國家使用不對稱戰術對我們發起挑戰，並將常規戰術、特殊行動、外交、秘密行動、網路、心理等多種手段結合，使我們失去平衡。

▲▼美國前中央情報局局長John McLaughlin。（圖／取自參考消息網）

▲美國前中央情報局局長John McLaughlin。（圖／取自參考消息網）

第三，John McLaughlin認為，美國應該加強在STEM（科學、技術、工程和數學）領域的競爭。他說，目前雖然中國在這些領域不是最具有創新性的，但以中國的體制而言，對這些技術發展非常有利。

John McLaughlin強調，雖然中國經濟的增長和權力的擴大勢不可擋，但只要美國現在開始調整戰略和策略，適應中國的發展這一現實，那麼仍然可以繼續穩固美國的全球領導力。

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關鍵字：CIA,中央情報局,美國,中美關係,大國崛起,灰色地帶,中美貿易戰

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