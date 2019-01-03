強制險難賠法拉利千萬修車　產險：可分期付款求和解避官司

▲產險公司依保單款可向肇事車主「代位求償」索取賠償。（圖／視覺中國）

記者李蕙璇／台北報導

撞及4輛法拉利的貨車司機因為僅有投保的強制險，是無法用來理賠對方財物損失而面臨近千萬高額賠償，產險公司通常面臨這類肇事者窘困，會提供分期付款償還方案，避免走上訴訟之途。

在汽車保險共同條款裡面約定，保險公司先給付保險金修復保戶受毀損的車輛之後，取得保戶的「代位求償」權利，而依肇事比例規屬向肇事一方索取賠償，法定追溯期限為2年。

也就是說，目前這受撞及4輛法拉利中有2輛車主是在強制險之外，有額外投保車體損失險，可以用車損險的保險費先支付修車費，而其產險公司便可以再根據所給付的理賠款，且必須在2018年12月16日事故發生日後起的2年內，向肇事一方請求賠償，逾期則無法提出告訴。

旺旺友聯產險表示，通常肇事一方的車主面臨鉅額賠償款，會接受分期付款的方式償還，取得雙方體諒及和解，也是避免日後吃上官司。若以20萬元金額來看，可能分10期或20期，每期1~2萬元。如果是200萬元以上的話，可能就會分成100~200期或者以上，以利對方能夠順利還款，而像這樣的分期償款的案件在產險界也相當常見。

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