可跟蹤水下設備　俄國防部開始部署DIABAS「水聲反導」系統

▲俄羅斯「北風之神-A」核子動力潛艦。（圖／翻攝俄國海軍官網）

軍武中心／綜合報導

俄羅斯海軍司令部2日表示，俄國防部開始在海軍基地部署DIABAS水聲反導系統（反破壞聲納系統），可跟蹤俄國海域並保護區內水下物體，包括水下機器人、無人潛航器等。此外，由於俄國海軍現在經費有限，所以也就順勢地將計畫都著重在了「核潛艇」以及「反潛戰鬥系統」。

據俄羅斯《消息報》報導，俄海軍司令部指出，DIABAS水聲反導系統意在保護海軍基地和其它重要的基礎設施；該系統由水聽器和指揮控制方艙所構成，其中還為操作員配備了工作室，用於監控水域情況。

報導指出，水聽器是DIABAS水聲反導系統的「眼睛」和「耳朵」，可以安裝在底部的水域，也能安裝在停泊位置或碼頭上；DIABAS系統的指揮控制方艙也可以裝載到火車、卡車、飛機上，運送到需要的地方去，該系統在運送時跟普通的集裝箱外觀沒有什麼不同，在運輸的過程中很難被發現。

俄國海軍司令部也強調，DIABAS系統的水聽器具有高度的可靠性，能自動檢測和確認可疑物體的運動參數；也能馬上定位目標所在的位置、路線、速度、深度等，在水聽器的幫助下，海軍還能識別地面或空中的目標位置；該系統可向特種部隊的士兵發出目標指令，高精度的DIABAS系統還可將水下機器人和無人潛航器區分開來，分別確認兩項的數量。

聖彼得堡的潛艇俱樂部主席克爾汀（Игорь Курдин）表示，反潛導流的新系統對於現代艦隊來說非常重要；俄羅斯海軍與蘇聯時期相比，更注重反潛戰鬥，世界前幾大國家都投入了大量資金在開發反潛導流的水聲探測設備，「我們也必須不斷改進反潛系統，我們的艦隊必須做好應對任何意外的準備」。