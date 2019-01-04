多維TW／前進2020　蔡英文必須直面兩岸關係

文／陳鄭為 圖／本報資料照

有別於國際與國內航線名稱概念的簡單明瞭，兩岸自2009年實現直航伊始，定名「兩岸航線」本身，即充分表現出兩岸關係性質於台灣的特殊性。一如陸委會前主委張小月在任時所言，「兩岸關係就是兩岸關係」，這說法不啻表明無論民進黨政府如何理解台灣與中華民國關係、如何定義台灣與對岸的關係定位，「兩岸關係就是兩岸關係」儼然就是民進黨於政治上再怎樣任性都無法踰越的禁線。

在中國大陸總體政經實力雄起後，於國際外交場域、於兩岸事務互動，甚至於國內政經與社會發展上，各方面都深刻體會到兩岸關係情勢的緊張程度，左右了台灣的有限選擇。事實上還不僅如此，回頭看中國大陸在總體政經實力強勢崛起前，兩岸關係之於台灣的影響，其實一直都在，只是台灣向來低估這股情勢，又或是溫存在曾有美好經濟的自信下，不以為意。

時光荏苒，對於2019年的台灣，上自政府、政黨，下至民間企業、個人，業已到了不該再放任自己處於神經末梢的遲鈍，不該還天真地以為能夠「外交歸外交」、「內政歸內政」、「兩岸歸兩岸」。兩岸關係從來都位於台灣對內對外大政方針的上位，在世界局勢時刻變動的當下，台灣沒有裝睡的時間與空間，對於兩岸問題也不當抱持有如何迴避的假想，因為這是一道根本就無從迴避的課題。

聯外制內策略 一敗塗地

去年年底，被視為蔡英文施政期中考的九合一選舉揭曉，儘管選前多有預測民進黨將失去若干縣市席次，但隨著國民黨在新北市、台中市、高雄市大勝，一併光復中台灣多個縣市，結果還是讓人嚇一跳。有別於歷次台灣縣市長選舉的主軸多聚焦在地方市政議題、地方派系傾軋，這次九合一選舉的議題焦點主要有二，其一自然是國民黨一方，藉高雄市長韓國瑜所掀起的「韓流」，吹拂全台各縣市選情，成功「洗藍」台灣地圖；其二則是執政的民進黨這廂，為掩飾兩年半以來的執政缺失，選擇以「抗中援美」作為地方選舉的意識主線。成敗論英雄，顯然民進黨這套「聯外制內」的選舉策略失敗了，而且是一敗塗地。

綜觀民進黨前番操作的「聯外」兵分兩路，一股是傳統的「恐中牌」，即是從政治、經濟與社會等各方面檢討與放大中國大陸對台的威脅；另一條路線則是配合中美貿易戰齟齬、升高對立的情勢，與美國老大哥口徑一致，充當美國抗中的馬前卒，對內營造「兩岸關係窒礙何妨，台美關係才是台灣生命線」的印象。就前者來說，諸如民進黨於選舉期間，將還是高雄市長候選人的韓國瑜「抹紅」，稱其是受到中共栽培的「台灣接班人」，又如面對眾多指責民進黨執政不力的消息時，民進黨也是傾黨政全力，反射性地一概以中共網軍策動的「假新聞」回應等，總歸一句話，民進黨對內主打的兩岸恐嚇牌，盡是「中共的陰謀」所致。

就後者「聯美」的部分，猶記蔡英文多次強調，「中國正在破壞兩岸和平現狀，呼籲理念相同的國家共同支持台灣」，蔡英文的「理念相同國家」，意指的無非是美國、日本與歐盟等「西方主流國家」，尤以美國為首。

就以西方媒體近來多報導中國大陸利用網路、「假新聞」滲透、干涉台灣選舉為例，除了美國在台協會主席莫健（James F. Moriarty）先前訪台時曾意有所指，「因兩岸使用相同語言，致台灣社會成為面臨假新聞、假訊息的最高風險第一線」，台灣官方也多跟隨其後，如陸委會附和指出，「中國大陸透過各種壓力手段意圖介入台灣民主機制運作」等。但選舉結果說明一切。雖影響國民黨大獲全勝、民進黨全線潰敗的原因複雜，不能僅以操作兩岸牌來作為評價標準，但可以確定的是，民進黨一貫操持的兩岸牌這回完全不靈，即便是刻意引入美國因素加持，也無法拯救民進黨的選情，反而完敗。

兩岸辯論 選後浮上檯面

這回民進黨的慘敗，雖未必全然歸咎於兩岸問題，但值得注意的是，就連勝選的民進黨諸侯，都已經在積極成立兩岸處理小組。這說明民進黨內已經有少數人也開始意識到，刻意將兩岸問題當作房間裏的大象視而不見，並非明智的安排。

只是就在藍綠地方縣市長已自顧自地經營與論述兩岸生命線的同時，中央執政的蔡英文卻沒有從敗選中對此自省。放眼民進黨內檢討敗選的討論，起先是針對內政、公投議題如何缺少與民溝通，接著便開始關注誰是下屆黨主席的派系角力，全黨上下的檢討，依舊沒有形成一種務實態度來面對兩岸問題，甚至還退縮回黨的框架來面對。這從大陸前海協會長陳雲林抵台弔唁江丙坤，陸委會對於陳雲林或有意願拜會連戰，責令「勿橫生枝節」為由力阻，就可看出其中端倪。

就在民進黨蹉跎兩岸論述不前之際，柯文哲藉「雙城論壇」又重拾了「兩岸一家親」，馬英九則一改在任時兩岸關係「不統、不獨、不武」說法，表示因應兩岸關係變化，改倡「不排斥統一」選項。

馬英九這記卸任回馬槍，無疑是總結九合一選後、劃分台灣政黨於兩岸議題的重大分水嶺。柯文哲以無黨籍的敏銳嗅覺，更看到了選民風向與兩岸實力的變化。於是我們見到總統府急著跳出來斥責「不排斥統一」說，認為那將形同對國際釋出錯誤信號，以為台灣並不介意、甚至認同大陸打壓，非常不當，直批「台灣人民對於未來的決定權，不應作為換取中國善意的交易籌碼」。

顯然，民進黨對於選前操兵「抗中援美」未果，面對緊接而來的2020年大選，勢須回應兩岸關係論述的壓力山大，儘管台灣社會對於統獨議題炒作的免疫力已有所提升，在接受刺激與反應上，不再輕易隨政黨意識形態的號召起舞；但未來2020年總統大選的另一層意義，眾所皆知，將是暗湧漸現的一次統獨公投。

善於選舉操作的民進黨必然也瞭解到，中共一路逼著民進黨必須接受九二共識，其重視的強度與意義，遠遠大於中共支持國民黨上台以繼續九二共識的動力。換言之，也就是說，如果民進黨也能找到一條契合與對岸的論述，中共一定會送給民進黨一個價值遠高於國民黨的「禮物」。而對台灣來說，由民進黨和對岸達成基於一中意涵的共識，也能避免台灣內部出現大的分裂。於是，當2020年大選越來越接近，如何在維續執政與被中共認為其接受九二共識之間取得交集，將成為民進黨全黨益發艱困的兩難挑戰。

民進黨在內政改革乏力，而其致力的「聯美抗中」策略不被台灣選民青睞，自身又缺乏一套有效運作的兩岸關係論述時，急於尋找敗選戰犯無異是刻舟求劍。兩岸關係與統獨議題還是台灣選舉的萬靈丹嗎？，這恐怕才是直面政權保衛的民進黨現下應有的最大反省吧！