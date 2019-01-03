何時表態參選2020？　馬英九點頭：…謝謝關心

▲馬英九。（資料照／記者黃克翔攝）

政治中心／綜合報導

前總統馬英九卸任後成立馬英九基金會時，被猜測為要參選2020的佈局，對此，他3日接受廣播節目被問到，何時要表參選2020總統大選，馬英九點頭回應，並給了官方答案「謝謝關心」。

馬英九表示，當初成立基金會時就被問過要不要選總統，他當時就說，成立基金會的目的是要超越選舉，希望透過這個平台凝聚許多人的共識，對公共政策有些幫助，並持續觀察台灣的發展。

針對2020總統大選，傳出國民黨內有四顆太陽要角逐分別是前總統馬英九、主席吳敦義、新北市前市長朱立倫以及立法院前院長王金平，馬英九回應，外界「想像力太豐富了」，至於何時宣布參選，馬英九點頭表示「嗯哼、標準答案是謝謝關心」，讓外界留下不少想像空間。

▲馬英九、王金平、朱立倫、吳敦義。（組合圖／記者李毓康、屠惠剛、湯興漢攝）

至於是否會出任國民黨黨主席？馬英九表示從未想過這個問題，另外，對於2020年國民黨內總統候選人產生方式，馬英九認為「未來一定會有很多討論」；而民進黨傳出大老希望蔡英文不要競選連任，對於民進黨會派出誰參選，馬英九說「繼續做旁觀者」。

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