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反管中閔任台大校長！11學者狠批葉俊榮　連署籲政府撤銷聘任　

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▲▼管中閔現身！（圖／記者謝盛帆攝）

▲學者不滿教育部讓管案回到遴選不符正當法律程序。（圖／記者謝盛帆攝）

記者許展溢／台北報導

中研院士管中閔8日將正式上任台大校長，有11位學者不滿教育部讓管案回到遴選不符正當法律程序，批前教育部長葉俊榮發聘書給管舉動荒謬至極，舉國錯愕嘩然，發起連署，呼籲政府7日前撤銷聘任管中閔為台大校長的違法處分。

▲▼學者籲政府7日前撤銷聘任管中閔為台大校長。（圖／翻攝為學術自由連署網站）

▲11位學者發起連署呼籲政府應依照《行政程序法》規定撤銷管中閔任台大校長。（圖／翻攝為學術自由連署網站）

連署內容指出，教育部沒有經過府院同意擅自召開記者會，以約40多分鐘的時間譴責此次台大校長遴選有重大不符正當法律程序，卻忽然「勉予同意」聘任管中閔為台大校長，葉俊榮此一荒謬至極的舉動，舉國錯愕嘩然，已嚴重違反行政倫理及公務員忠誠義務。

▲▼教育部長葉俊榮惜別茶會 。（圖／記者湯興漢攝）

▲學者批葉俊榮行為荒謬至極，讓舉國錯愕嘩然 。（圖／記者湯興漢攝）

學者認為，葉俊榮去年12月24日得知，行政院訴願委員會已做出不受理台大及管中閔等人訴願案決定，管案回復到遴選不符正當法律程序，在未補正前不得聘任的原法律狀態，呼籲政府應依照《行政程序法》第117條及訴願法第58條第2項規定，在1月7日前撤銷教育部聘任管中閔為台大校長的違法處分。

發起人：
中央研究院院士陳良博
中央研究院院士周昌弘
哈佛大學退休名譽教授 李敦厚
台大法律系退休教授 賀德芬
台大經濟系退休教授張清溪
台大經濟系教授 鄭秀玲
台大獸醫系退休教授 賴秀穗
台大醫學院名譽教授周松男
台大醫學院名譽教授 陳榮基
交通大學人文社會科學院教授／台灣教授協會會長 林秀幸
成功大學退休特聘教授 楊惠郎

ET快訊
小模長紅疹「8腳蠕形蟎蟲」爬滿臉！醫：每個人臉都有

關鍵字：教育部,管中閔,葉俊榮,台大,學者,連署,政府

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