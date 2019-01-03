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《醫院管理的私房筆記》新書發表　分享醫院管理秘方

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▲奇美醫學中心講座教授林秀娟將邱院長上課內容、醫院實案彙整編出一本醫院管理專輯《醫院管理的私房筆記》，分享醫院管理的秘方。（圖／記者林悅翻攝）

▲奇美醫學中心講座教授林秀娟將邱院長上課內容、醫院實案彙整編出一本醫院管理專輯《醫院管理的私房筆記》，分享醫院管理的秘方。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

奇美醫療體系包括永康奇美醫學中心、柳營奇美醫院與佳里奇美醫院至今已成為雲嘉南地區規模最大醫療體系，總院邱仲慶院長醫療經營管理經驗豐富，並受邀成大高階管理碩士在職專班開授課程，奇美醫學中心講座教授林秀娟將邱院長上課內容、醫院實案彙整編出一本醫院管理專輯《醫院管理的私房筆記》。

奇美醫學中心經營決策委員會講座教授林秀娟，特別將邱仲慶院長上課內容加上醫院實例及學員作業撰寫等寶貴資料，用心彙整編出一本深具奇美文化特色的醫院管理專輯–《醫院管理的私房筆記》。

書中以實例說明奇美醫院如何營造一個幸福快樂的職場，讓員工在此茁壯成長。另，為了讓病人得到優質的醫療照顧，奇美醫院強調團隊合作，以關懷為出發點，運用專業的知識和技能，提供給病人有效率且安全的醫療服務。

▲奇美醫學中心講座教授林秀娟將邱院長上課內容、醫院實案彙整編出一本醫院管理專輯《醫院管理的私房筆記》，分享醫院管理的秘方。（圖／記者林悅翻攝）

邱信慶院長期許藉由這本書的出版，讓更多關心醫療的人除了能夠初步了解醫院運作外，並能進一步完整見證分享，奇美醫療體系醫護人員為服務病人所做的努力。例如書中除了敘述設置安寧病房的過程之外，還穿插邱似齡心理師記錄發生在安寧病房的一段老伯伯與烏龜的真實故事，分享生命最後的感動。

奇美醫院指出良善的醫療是基於「愛」，醫院管理是將「愛」轉化為更有效的行動。由林秀娟講座教授主編的這本《醫院管理的私房筆記》，內容完整敘述醫療專業的特色，並探討如何將管理的理論落實於醫院的經營，相信能強化讀者的醫務管理知識，提升專業能力，並激勵大家共同思考改善醫療環境，以「愛」與「關懷」服務社會，讓世界變得更美好！

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關鍵字：醫院管理,私房筆記,新書,奇美醫院

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