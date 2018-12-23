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奇美醫院舉辦國際研討會 建構完整長照2.0服務網絡

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▲奇美醫學中心舉辦『失智症暨長期照護發展』的國際研討會，邀請國內、外失智症與長照專家學者分享照護成果及未來發展趨勢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲奇美醫學中心舉辦『失智症暨長期照護發展』的國際研討會，邀請國內、外失智症與長照專家學者分享照護成果及未來發展趨勢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

奇美醫學中心12月22日及23日兩天上午9時，舉辦『失智症暨長期照護發展』的國際研討會，邀請國內、外失智症與長照專家學者分享照護成果及未來發展趨勢。

奇美醫學中心護理部督導高金盆指出研討會由奇美醫學中心院長邱仲慶親自主持，與會的長官有衛生福利部長照司副司長周道君、台南市衛生局局長陳怡、照顧管理中心主任洪明婷等，學者有南台科技大學校長盧燈茂及台南市醫師公會理事長陳相國等，國外專家有來自日本的醫療法人社團悠翔會理事長兼診療部長佐佐木淳和日本葵照護會長加藤忠相，期望藉由專家座談討論、互動交流，增進失智症與長期照護服務質量與成效的提升。

▲奇美醫學中心舉辦『失智症暨長期照護發展』的國際研討會，邀請國內、外失智症與長照專家學者分享照護成果及未來發展趨勢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲奇美醫學中心舉辦長照國際研討會，由奇美醫院院長邱仲慶主持。

台灣老年人口佔總人口數14％，正式進入｢高齡社會｣，而高齡化帶來失能及失智照顧問題，使醫療照顧與長期照顧的需求日益增長，在未來長照服務的發展與規劃具有相當性的挑戰，例如急性醫療機構在面對超高齡社會的醫療照護需求改變時，居家醫療整合性照護計畫中，醫護人員要扮演關鍵的角色，以生活為主、醫療照護為輔的長照模式，發展超高齡社會健康照護與生活照顧的共生模式，協助個案在地安老。

奇美醫學中心目前提供長照服務有居家護理、居家復健、居家服務、日間照顧和喘息服務、輔具租借及居家無障礙環境改善、銜接出院準備服務、銜接居家醫療、社區整合照顧中心（A級）、失智共同照護中心與服務據點、預防及延緩失能等項目。

其中出院準備銜接長照2.0是急性醫療與長照銜接的關鍵性服務，當個案在出院前3天透過長照需求評估，由出院準備護理師連結個案所需的服務，希望在出院後7天內長照服務能開始啟動。

除轉銜既有長照2.0服務項目，奇美醫學中心從出院準備銜接居家醫療整合性照護，包含居家醫療、居家護理及安寧居家等3階段。居家醫療主要與診所醫師合作，將行動不便個案轉介至居住地附近的診所，由診所醫師提供到宅醫療服務，包含診察、開藥及檢驗等服務。

而在失智共同照護方面，服務內容從失智個案篩檢、協助疑似個案就醫診斷、個案及照顧者的照顧服務使用、失智者的生活照顧、醫療照護、急性症狀的諮詢、個案轉介與追蹤、輔導失智社區服務據點、辦理失智照護人才培訓等。

截至11月30日止，奇美醫學中心的失智共照中心服務個案數為450人，是台南市服務人數最多的單位，在安定區及善化區亦有設置失智服務據點，聘有專業社工特地為失智的長輩服務；失智症家屬在面對失智症個案的壓力與負荷，需要心理支持服務，透過支持團體、照顧經驗及資源的分享，皆能減輕其照顧壓力；另外在失智服務據點則導入預防及延緩失智的照護計畫，減緩個案認知功能的退化，促進社會參與。

台灣已於2018年正式邁入高齡社會，老化及照顧服務需求也與日劇增，失智症照顧與長期照護議題已是目前國家重要政策，奇美醫學中心配合政府的政策經過多年的努力，佈建長照2.0服務網絡，提供合適醫療與生活照顧，讓高齡、失智或失能者獲得在地、即時與便利的照顧，而能安心養老，落實在地老化。

奇美醫學中心邱仲慶院長表示，2017年推派老年醫學科蔡岡廷主任到日本交流，學習有關在宅醫療、多元連續性的長期照顧等議題，2018年9月返國，相信蔡主任帶回並開創新的照護模式，以嘉惠台南的鄉親。

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關鍵字：奇美醫院,國際研討會,長照

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