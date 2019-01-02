習近平：台灣問題因民族弱亂而產生　必將隨民族復興而終結

記者蔡儀潔／綜合報導

中共總書記、國家主席習近平2日出席《告台灣同胞書》40週年紀念會，發表近35分鐘演說，全文有4237字。他表示，由於中國內戰延續和外部勢力干涉，海峽兩岸陷入長期政治對立的特殊狀態，在未來將攜手推動民族復興，實現和平統一目標，「台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨著民族復興而終結。」

兩岸分隔已70年，習近平在會上稱，台灣問題的產生和演變同近代以來中華民族命運休戚相關，「1945年，中國人民同世界各國人民一道，取得了中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭的偉大勝利，台灣隨之光復，重回祖國懷抱。其後不久，由於中國內戰延續和外部勢力干涉，海峽兩岸陷入長期政治對立的特殊狀態。」

習近平表示，台灣前途在於國家統一，台灣同胞福祉繫於民族復興，兩岸關係和平發展要兩岸同胞共同推動和分享，中國夢是兩岸同胞共同的夢，民族復興、國家強盛，兩岸中國人才能過上富足美好的生活，在中華民族走向偉大復興的進程中，台灣同胞定然不會缺席，「台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨著民族復興而終結！」

▲中共總書記習近平發表重要講話。（圖／記者蔡浩祥攝）

習近平在紀念會上表示，台灣同胞為祖國大陸改革開放作出重大貢獻，也分享了大陸發展機遇，「中國人要幫中國人」，將繼續率先同台灣同胞分享大陸發展機遇，為台灣同胞台灣企業提供同等待遇，讓大家有更多獲得感，「有強大祖國做依靠，台灣同胞的民生福祉會更好，發展空間會更大，在國際上腰杆會更硬、底氣會更足，更加安全、更有尊嚴。」

對於如何推進兩岸經濟合作制度化，習近平表示，兩岸要應通盡通，提升經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通，「可以率先實現金門、馬祖同福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋。要推動兩岸文化教育、醫療衛生合作，社會保障和公共資源分享，支持兩岸鄰近或條件相當地區基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。」

▲台北101。（圖／十聿照明設計授權提供）

中華民國於1912年在南京成立，繼承清朝統治中國，但於1927開始的國共內戰中接連失利，於1949年底將政府遷往台灣。中國共產黨則在同年10月1日建立新政權—中華人民共和國，統治中國大陸，開啟兩岸分治的格局。隨後，中華民國於1971年退出聯合國， 會員資格被中華人民共和國取代，其後則因主要剩餘實際控制領土範圍與政治現狀而常被稱為「台灣」。

兩岸關係自1987年開放探親後一度緩和，官方、民間交流逐漸恢復，並於1990年開放台灣商人對中國大陸投資。據台灣經濟研究院數據顯示，2017全產業台商對中國大陸匯出累計投資金額達2.23兆元台幣，已匯回投資收益約為3231億元台幣。

大陸當局於2018年推出「惠台31條」措施，目前已有22個省區市60個地方分別制定落實，包括上海推出「惠台55條」，廣州出台「惠台60條」、廈門發佈「惠台66條」等，提供台資企業、台灣人同等大陸的待遇。此外，當局制發了「台灣居民居住證」、啟用金門通水等。

▼ 港澳台居民居住證樣式居住證樣式。（圖／取自公安部網站）