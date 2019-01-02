博士妻稱「不愛了」要求離婚　法官挺老公：應該同居！

▲博士妻稱「不愛了」，要求與丈夫離婚遭駁回。示意圖與本案無關。（圖／達志示意圖）

地方中心／台中報導

一名男老師不滿博士妻子向法院訴請離婚一審判准，他提起上訴表示，結婚後，除了愛之外，更多了一份責任，但2人婚後即因各自求學、就業而分居，現在妻子已完成學業，應該履行同居義務。台中高分院審理後判決，原一審判決廢棄，且女方應與男方同居。全案可上訴。

女方向法官表示，她與男老師於2007年結婚，婚後她便到新竹攻讀博士，之後也到美國擔任交換之助理研究工作，丈夫則在屏東工作，兩人婚後即分局超過10年，她偶爾才會回到屏東與丈夫同住。婚後2人常因鎖事爭吵，導致無法相處，且丈夫不斷試圖控制她的人生規劃，並沒有顧及她有穩定工作，需要照顧原生家庭，種種舉動對她造成龐大的精神壓力，她提出離婚，一審判准。

男方則答辯，2人愛情長跑多年，婚後他支持妻子繼續攻讀博士學位，也體諒妻子舟車勞頓，便同意她在北部租屋，2人因此分居。分居期間，他仍時常打電話、傳送簡訊及EMAIL關心妻子，逢年過節也會問候及送禮給妻子家人，即使被妻子提起離婚訴訟，也不曾改變。

台中高分院開庭時，女方強烈表示自己已經不愛丈夫，且沒有任何原因，就是不愛了。法官審理後認為，女方一再採取消極態度，拒絕與丈夫溝通協調，也未試圖挽回婚姻，反觀男方即使被提離婚，對妻子及其他人的關心依舊不變，認定女方應負主要責任，因此駁回女方離婚要求，且女方也須履行同居義務。全案可上訴。

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