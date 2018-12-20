小一男童遭「脫褲霸凌」痛哭！老師竟錄影嘲笑　校長回應了

社會中心／綜合報導

南投一名小一男童18日遭同學集體拿飛盤敲打、脫褲，當場嚎啕大哭，但老師目擊後竟拿手機錄影，還一邊嘲笑：「假哭啦」、「愛演戲」。影片曝光後，網上一片群情激憤，質疑老師帶頭霸凌。對此，國小校長解釋，這名男老師今年剛退伍到任，經驗不足，但時常跟小朋友打成一片，很受歡迎，這次分寸拿捏失當，已親自向家長致歉，後續將持續檢討。

當時老師將兩段影片發到Instagram限時動態，第一段影片可見小男童被同學拿塑膠飛盤攻擊，雙頰哭腫，頻頻用右手擦去眼淚，但男老師只顧著跟同學嘻笑「假哭啦、他愛演戲」。第二段影片則可看到，小男童坐在遊樂區旁地上，被5、6名同學團團圍住，有人掀開男童上衣、有人拉扯男童黑色長褲，但男老師只有說「不行脫他褲子、不可以」，卻沒上前解圍，也沒停止錄影。

▲男童遭同學飛盤狂K、強行脫褲。（圖／東森新聞，下同）

影片曝光後，引起網友撻伐，「這是霸凌欸！」、「完全不能接受，好心疼那個孩子」、「看完影片都火大了」、「如果我是家長真的會失去理智」、「這老師有病嗎？！是在鼓勵學生霸凌嗎」、「太誇張了吧，看影片都覺得火了，那位老師在現場居然還笑得出來」、「心疼那位弟弟，其他小孩也真是令人無語」、「明明老師員額減少那麼多，品質卻沒提升」。

第一時間，學校透過臉書粉專回應廣大網友，也感謝各界關心，「影片上網，網上群情激憤，學校方都很清楚，我們不姑息，但是也不和稀泥，此事並非輕鬆喊一聲革職，事情就結束了，比起群情激憤，我們更在乎班級學生的心理發展、社區家長、老師的情況，整體處理事件都於法有據的進行，該通報、該開會，該輔導，一件都不會少。」

學校指出，「這位老師初出茅廬，到本校服務僅數月，卻已是大受歡迎的人氣老師，然而，今天的事件，於他而言，是一個打擊也是一個重要的學習，教育的道路是兢兢業業的，學校會持續關切他的課堂進行狀況，給予輔導，並做適當的調整與協助。」

校長表示，男老師平常全校小朋友玩成一片，是很要好的朋友，但打鬧時界線拿捏太模糊，沒有掌握身為老師應有的分寸，事後已帶著老師親自到男童家中致歉。

▲校長回應，男老師今年退伍到任，經驗不足，沒有拿捏應有的分寸。（圖／東森新聞）

至於是否革職處理，學校認為該給老師一個機會學習錯誤，因為既然是新手老師，未來就還有很長的路，不是免職後問題就會消失，盼用正面積極的方式去解決，之後第一時間也有帶老師到班上道歉，向孩子們說明老師道歉的原因，機會教育。

對此，男童家長也在學校臉書上回覆，「抱歉，各位關心此事的大衆，我是這位小孩的家長，該事件在當下校方已經做了妥善的處理，事後也到家裡致歉。個人認為校方已經做了妥善的處理，我們應該給予新手老師一次機會。希望該事件到此為止，不要造成二次傷害。」

南投縣教育處表示，老師確實有教學失當情形，後續會請學校依規定將人送教評會核處。

▲校方透過臉書回應，強調「該通報、該開會，該輔導」一件都不會少。（圖／翻攝自臉書，下同）

▲男童家長在文章下方留言回應。