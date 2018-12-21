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在職場會吵的孩子有糖吃！他們反映一種積極正向的人生態度

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▲▼上班族,辦公室,創業,年輕人,思考,小資族,商務人士,面試,職場。（圖／視覺中國CFP）

▲職場示意圖。（圖／視覺中國CFP）


【在職場，會吵的孩子有糖吃，他們反映的是一種積極正向的人生態度】

文／洪雪珍

從小，不論在家裡或在學校，我們討厭那些會吵所以有糖吃的孩子，認為爸媽老師不公平，也覺得這些孩子沒本事只會哭鬧，而我們一定不會這麼做！

畢業後到職場還是這麼想，堅持一定要赤手空拳打出一片江山，才是好漢一條，絕對不能使出一哭二鬧的下三濫技倆，那樣子連我們都饒不過自己。

要糖不要吵？別做夢了…

一年兩年過了，慢慢的，真理逐漸浮現：會吵的孩子真的有糖吃！

可是我們仍然不信邪，正義之神上身，只要有同事拿到好機會或升官加薪，就和其他同事到茶水間說是非道長短，最後結論是不屑的啐一句：「會吵的孩子有糖吃。」好像那樣說可以平撫眾人不滿的情緒，卻發現不自覺的喉頭湧上一股酸味。

也不知道是誰教的，很多人都這麼想，有了真本事，拿出亮眼成績之後，老闆主動給的才是肯定，表示贏得資格賽獲得獎盃；至於自己去要來的，不過是會吵罷了，沒什麼了不起，不值得炫耀張揚。

這就是一般人對有糖吃的觀念和態度，他們過的是被動的人生！相反的，一般人羨慕的成功人士，都過著主動的人生，不論是職位、薪水、財富，甚至愛情婚姻、或培育出優秀子女……無一不是爭取來。

▲▼學校，教育，教室，老師，學生，上課。（圖／視覺中國）

▲校園示意圖。（圖／視覺中國CFP）


自信，不是因為條件優

我有一個朋友就是吵著吵著，嫁到好老公、升到好職位、領到好薪水，最後還創業成功，連投資理財都有一套！

你一定覺得這樣好命的人條件完備，包括學歷漂亮、人長得好看、身材一流、講話甜美、個性溫柔，對了，就是林志玲的樣子，才配擁有完美的人生結局。

恰恰想反！她念私立大學，個兒矮胖，講話大嗓門，脾氣既急又燥，原來朋友圈裡最不看好她，不過她可是不這麼看待自己，她的口頭禪是「我相信做得到」，我們常想不透她的自信是那裡來的？

後來知道了！原來自信不是天生的，一般人都以為條件好才可以有自信，其實錯了，是因為相信自己好才有自信，和天生條件一點都不相關。因為有這股莫名的自信，她總認為自己想要的，開口要就會得到，而事實證明的確如此！

畢業後，她先在一家台商工作，自己爭取外派中國大陸，從無到有打出一片天，在當地被一家外商重金挖角。半年之後，發現自己的業績優，薪水卻低於外國同事，便向外國主管爭取加薪，結果也給她成了。後來她覺得老是給外國人打工不是長久之計，提出自己開公司做大陸的總代理，公司竟然答應還入股。

在飛來飛去的旅程裡，和一位男士相談甚歡，便自己牽線與布局，步上紅地毯另一端。生孩子時，還看日子剖腹產，孩子一落地便是一生好命。

當別人稱讚她一生順遂成功時，這位朋友總是難掩自得的揚起頭說：「我是命好！」可是作為她的朋友，我們都知道她不是命好或運好，而是一路主動爭取｡「開口要就有，不開口就是零」這句話，是她一生奉行不悖的座右銘。

▲1995年後出生的畢業生陸續進入職場。（圖／CFP）

▲職場示意圖。（圖／視覺中國CFP）


不吵，就是放棄理想人生

會吵的人與不會吵的人，觀念與性格完全相反，生命風貌也大異其趣。

不吵的人有兩種，第一種是把自己看得太重，以為別人會看到自己有價值而予以重視，因此待價而沽；第二種是不看重自己，隨便讓別人給自己定價。

會吵的人不這麼想！他們自評有實力，充滿自信，可是也知道對方可能沒看到或故意忽略，所以會想盡辦法讓對方清楚自己的價值，還給等值的回報。

不吵的人擔心兩種結果，第一種是對方接受他的吵，可是怕別人會嘲笑手上的糖靠吵拿到，不是憑實力得到；第二種是對方拒絕給糖，教人丟臉難堪。

會吵的人不在意面子問題！他們認為職位低、薪水少，無法過理想人生，才教人無法忍受，相反的，他們堅信做自己比面子還重要，而選擇忠於自我，擁抱夢想。

▲▼律師，考試，上班族。（圖／視覺中國）

▲職場示意圖。（圖／視覺中國CFP）


理直氣和，成功率提高

把爭取說成「吵」，很容易被誤會﹑引起爭議，其實它是一種在做過客觀的自我評估之後，為自己的合理權益據理力爭，展現的是勇氣，以及表達力﹑說服力，是值得鼓勵的自主性行為。

但是在爭取時，重要的不僅是說話的內容，更在說話的態度，務必做到理直氣和｡對於爭取這件事，要這麼想，沒有爭取是土第一次就成功，因此不要急，急了就有情緒，就會壞事。所以當這一次沒有爭取成功，不要撕破臉，不要傷透心，把它視為和主管溝通的起點，對於彼此的期待有更進一步的了解，再到下一次爭取時，就會大大提高成功機率。

什麼是「理直」？有三個做法：
1. 平日表現優秀，達成公司目標，拿得出績效數字。
2. 事先調查過業界薪水行情，爭取的加薪在合理範圍。
3. 要不要加薪或升遷，看的是你未來的價值，因此請提出未來將要為公司做出的貢獻。

什麼是「氣和」？給三個步驟：
1. 說話一開場，請將公司的立場放在第一位，讓主管明白，幫你加薪，最終是公司受益，是一個雙贏的結果。
2. 說話第二個重點，請真誠地表達對主管指導充滿感謝之意。
3. 說話結尾，請明確表達你希望主管幫你加薪的數字，不要模糊，而且語氣堅定。

會吵是一種人生態度，也是一種職場本事，它代表的是主動積極和勇敢承擔，開拓機會，掌握機會，一路走向理想的人生樣貌。

▲▼洪雪珍。（圖／翻攝自洪雪珍粉絲專頁）
洪雪珍
知名專欄作家
fb粉絲團：https://goo.gl/0slQx5
學歷：政大新聞系、台大商學所
歷任：yes123求職網-副總經理、自由時報-行銷經理、台北愛樂電台-協理兼行銷總監、聯合報-主編
專欄：yahoo、商周網站、今周刊網站、大人社團等
著作：《你的強大，就是你的自由》《哪有工作不委屈，沒有工作你會更委屈》

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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關鍵字：洪雪珍,職場,上班族

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