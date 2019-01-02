「機」不離身過度用眼　配副合適矯正眼鏡愛視力

▲台南市驗光師公會常務理事洪佩如驗光師說民眾要矯正視力，應請合格驗光師配鏡改善，是保護眼睛正確方法。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

現代人人手一機，且機不離身，造成過度用眼的人數急速攀升，台南市驗光師公會常務理事洪佩如驗光師表示現代生活，眼睛注視手機及螢幕的時間大增，眼睛從醒來到睡覺，都持續處於工作狀態，是過度疲勞的重要受害器官。

洪佩如驗光師說過度用眼可以說：「持續的近距離用眼，超過一定的時間」，不論是熬夜、追劇、玩電動，還是工作加班、趕作業、玩遊戲，造成視力模糊、看遠看近切換困難、視物產生重影、頭痛或注意力不集中，導致工作效率下降等諸多後遺症」。

洪佩如進一步說許多驗光配鏡的民眾，在分享先前於眼科求診的經驗指出當場檢查視力時，沒什麼問題，眼科醫生可能開眼藥水點，並囑咐多休息，惟回家後卻覺得問題依然存在，還是不舒服。

洪佩如驗光師建議，如果感到眼睛容易疲勞，但求醫眼睛健康檢查及度數都正常，極可能是用眼過度造成，導致雙眼調節力下降，這不能光靠眼藥水或睡覺、閉眼休息就能解決，建議找合格驗光師，檢查眼睛的調節能力、雙眼集合能力，如真有問題，可以配副合適的矯正眼鏡來改善，才是保護眼睛的正確方法。