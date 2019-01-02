海軍形象短片首公開雄三發射畫面　火光一閃現超音速劃天際

▲海軍司令部公布《TOWARD 2019》形象短片，首度公開沱江艦發射雄三飛彈的震撼畫面。（圖／翻攝自中華民國海軍臉書）

軍武中心／綜合報導

海軍司令部為迎接新年，特別拍攝《TOWARD 2019》形象短片，並在2019年第一天公布，披露海軍各種主戰火砲的實彈操演影像，更首度公開沱江級飛彈巡邏艦發射雄風三型反艦飛彈的震撼畫面，藉此展現海軍官兵的專業能力、堅定意志與自信，宣示「新海軍啟航、捍衛我海疆」的目標。

海軍司令部在「中華民國海軍」臉書發布2分36秒的形象短片，開頭以清晨日出的縮時畫面呈現，代表一年之初、一日之始。內容接著帶入海軍官兵的日常生活、訓練、器材保養，以及演訓的畫面，展現軍人的自信與專業，影片最後以升旗的意象作結，代表海軍官兵效忠國家、保護人民的堅定意志。

▲沱江級飛彈巡邏艦。（圖／記者季相儒攝，下同）

影片中首度公開沱江艦發射雄三超音速反艦飛彈的畫面，短短幾秒火光乍現從海面上劃過天際，已經讓軍事迷興奮驚呼不已。沱江級艦由蘇澳龍德造船廠建造，唯一一艘舷號為PPG-618，是國艦國造代表之一，於2014年3月14日下水命名「沱江軍艦」，駐地基隆港，隸屬海軍一三一艦隊。

沱江艦最大特色為穿浪雙船體設計，船體具備雷達匿蹤設計，可攜帶8枚超音速的雄三和次音速的雄二反艦飛彈，火力比多數3,000噸級巡防艦還高，在6級風浪海象時仍可發射飛彈並保持海上作業和戰鬥能力，航行性能與耐波性也相當於3,000噸級的軍艦。