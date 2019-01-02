20萬元罰不怕！　桃機再查獲5旅客攜豬肉製品入境

▲「雞仔餅」因餅內餡有豬肉，也被禁帶並開罸！（圖／台北關提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園機場2日，又查獲5名旅客攜豬肉製品入境，一件罰20萬，共開出100萬元罰單。關務署台北關表示，為防堵中國大陸非洲豬瘟疫疫情延燒到台灣，儘管農委會祭出重罰，近半月來不斷宣導，罰責也從1萬元加強到20萬元，但2日迄下午3時止，仍有5旅客攜帶豬肉製品入境，海關也當場將樣品送往防檢局，共計開罰100萬元。

其中，廣受歡迎的點心「雞仔餅」因餅內餡有豬肉，也被禁帶並開罸！關務署台北關表示，2日5起遭開罸的個案，分別是從今天0時許開始，第1名從香港入境之本國籍旅客，查獲雞仔餅0.8公斤（含豬肉）；上午10許，第2、3名來自廈門入境的中國籍旅客，分別查獲豬肉脆腸及含雞肉及豬肉之火腿腸；下午1時許，第4名從香港入境的旅客，則因攜帶含豬肉的火腿腸遭罰；下午2時許，第5名自馬尼拉入境的菲律賓籍旅客因攜帶豬皮、豬肉也逃不了遭裁罰的命運。

▲「雞仔餅」因餅內餡有豬肉，也被禁帶並開罸！（圖／台北關提供）

台北關呼籲，被查獲開罸的旅客，雖辯稱不知情或是友人託帶，但為了防範疫情擴散，避免旅客受罰，早已加強在機場各區域宣導，甚至在旅客申報櫃檯前，利用廣播方式提醒旅客，若旅客不清楚自己所攜帶的物品是否屬於違規項目，可以經由7號「應申報櫃檯」，詢問海關人員是否可以攜帶入境，以避免受到重罰。