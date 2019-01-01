陸「最嚴」電商法元旦實施　代購和假貨業者被「推向懸崖」

▲電商法上路，大陸代購商需申請經營執照。（示意圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

去年8月，大陸發佈首部《電商法》，自今日起實施，其中包括海外代購、微商等行業均需登記納稅外，若商家有假貨問題時，電商平台也需承擔侵權責任，被稱為史上最嚴，等於將諸多電商個體戶推向懸崖邊，未來個人代購恐將就此走入歷史。

根據《中華人民共和國電子商務法》規定，不論是微信等社交平台上的商家，或是代購業者，均將被視為「電子商務經營者」，均須依法辦理工商登記，申請營業許可並依規納稅。

▲上海浦東機場「嚴查代購」抓百人 貨值近795萬男賣家跪地求饒（圖／翻攝自梨視頻）

此外，電子商務平台經營者，若對平台內經營者的侵行為，未依法採取必要措施，將由有關行政部門責令限期改正，否則處人民幣5萬至200萬元的罰款。

不只如此，規範也對跨境電商零售進口稅收政策有更清楚的規範，包括提高享受稅收優惠政策的商品限額上限，擴大清單範圍。例如將近年來消費需求比較旺盛的商品，葡萄汽酒、麥芽釀造的啤酒、健身器材等63個稅目商品列入清單商品範圍。

據了解，過去大陸民眾常透過赴海外旅遊，從海外將產品「人力搬運」回國，但若在自用以外，將產品銷售他人，則被官方視為有逃稅、存在安全漏洞的可能，因此業內人士指出，這個號稱全國交易規模高達上兆人民幣的個人行業，可能因未來代購市場只能由企業主體經營而「走入歷史」。

▲天貓淘寶多次捲入假貨糾紛。（圖／淘寶官網）

另由於淘寶等大陸電商平台多次受到假貨指控，BBC報導引述中國對外經濟貿易大學法學院教授蘇號朋說法表示，根據《電商法》第八十四條規定，若有業者侵權，電商平台經營者不僅要承擔民事責任，還要承擔行政責任。

他舉例，若有網路商家在淘寶上販賣假的Nike產品，Nike若提出有力證據要求淘寶對該店家採取必要措施，但淘寶並未行動的話，Nike可以控告淘寶，讓後者承擔民事責任，或面對行政處罰。

除電商平台外，為保障消費者安全，避免滴滴「血案」再發生，各類網路平台也受電商法影響。電商法三十八條規定：「對關係消費者生命健康的商品或者服務，電子商務平台經營者對平台內經營者的資質資格未盡到審核義務，或者對消費者未盡到安全保障義務，造成消費者損害的，依法承擔相應的責任」。

▼滴滴出行。（圖／CFP）