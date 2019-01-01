　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸「最嚴」電商法元旦實施　代購和假貨業者被「推向懸崖」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼大陸代購商需在未來申請經營執照。（示意圖／CFP）

▲電商法上路，大陸代購商需申請經營執照。（示意圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

去年8月，大陸發佈首部《電商法》，自今日起實施，其中包括海外代購、微商等行業均需登記納稅外，若商家有假貨問題時，電商平台也需承擔侵權責任，被稱為史上最嚴，等於將諸多電商個體戶推向懸崖邊，未來個人代購恐將就此走入歷史。

根據《中華人民共和國電子商務法》規定，不論是微信等社交平台上的商家，或是代購業者，均將被視為「電子商務經營者」，均須依法辦理工商登記，申請營業許可並依規納稅。

▲上海浦東機場「嚴查代購」抓百人　貨值近795萬男賣家跪地求饒（圖／翻攝自梨視頻）

▲上海浦東機場「嚴查代購」抓百人　貨值近795萬男賣家跪地求饒（圖／翻攝自梨視頻）

此外，電子商務平台經營者，若對平台內經營者的侵行為，未依法採取必要措施，將由有關行政部門責令限期改正，否則處人民幣5萬至200萬元的罰款。

不只如此，規範也對跨境電商零售進口稅收政策有更清楚的規範，包括提高享受稅收優惠政策的商品限額上限，擴大清單範圍。例如將近年來消費需求比較旺盛的商品，葡萄汽酒、麥芽釀造的啤酒、健身器材等63個稅目商品列入清單商品範圍。

據了解，過去大陸民眾常透過赴海外旅遊，從海外將產品「人力搬運」回國，但若在自用以外，將產品銷售他人，則被官方視為有逃稅、存在安全漏洞的可能，因此業內人士指出，這個號稱全國交易規模高達上兆人民幣的個人行業，可能因未來代購市場只能由企業主體經營而「走入歷史」。

逛淘寶連豪宅都能買！　「雙十一」教你省錢大攻略（圖／淘寶官網）

▲天貓淘寶多次捲入假貨糾紛。（圖／淘寶官網）

另由於淘寶等大陸電商平台多次受到假貨指控，BBC報導引述中國對外經濟貿易大學法學院教授蘇號朋說法表示，根據《電商法》第八十四條規定，若有業者侵權，電商平台經營者不僅要承擔民事責任，還要承擔行政責任。

他舉例，若有網路商家在淘寶上販賣假的Nike產品，Nike若提出有力證據要求淘寶對該店家採取必要措施，但淘寶並未行動的話，Nike可以控告淘寶，讓後者承擔民事責任，或面對行政處罰。

除電商平台外，為保障消費者安全，避免滴滴「血案」再發生，各類網路平台也受電商法影響。電商法三十八條規定：「對關係消費者生命健康的商品或者服務，電子商務平台經營者對平台內經營者的資質資格未盡到審核義務，或者對消費者未盡到安全保障義務，造成消費者損害的，依法承擔相應的責任」。

▼滴滴出行。（圖／CFP）

▲▼滴滴出行。（圖／CFP）

ET快訊
18歲男第一次上酒店「帶酒女出場」　爽完遭黑衣人包圍
快訊／馮紹峰元旦報喜！「趙麗穎懷孕」：一家三口
孕婦下體出血　送救護車遭轎車擋住！熱心騎士大喊也不讓

關鍵字：電商法,滴滴,海外代購,個人代購,微商,淘寶,假貨,侵權

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

2018年中國電影票房破紀錄！達600億人民幣　《紅海行動》貢獻最多

撈到水下「竊密裝置」　江蘇11漁民「維護國安」獲獎

陸「最嚴」電商法元旦實施　代購和假貨業者被「推向懸崖」

陸火車訂票網洩470萬條個資「賤賣600元」　警秒逮嫌犯追查平台

談《告台灣同胞書》40年　龐建國：從看笑話到嚴肅面對

張志軍喊維護「九二共識」　稱兩岸同胞情感不能辜負

劉結一再提「31條措施」　籲台把握時代機遇　共謀「民族復興」

華聞快遞／頂零下13℃低溫　10萬人於天安門廣場看升旗

習近平2019年新年賀詞：開放的門會越開越大！

《告台灣同胞書》40年　人民日報：堅決反對台獨分裂行徑

轎車亂停5天！電話都打不通　地主怒拿保鮮膜手工「鍍膜」

句尾要加Skr、care要加s　盤點2018年流行的那些事

Angelababy被網友虧走音 發文萌問:請問我哪一段跑了呀

羅志祥唱胡彥斌唱到崩潰　模仿王嘉爾Aite Aite Aite玩壞啦！

「耶～我住嘉義我叫曾敬堯」　人肉佔位扭屁求上爆料公社

恐怖3秒殺騎士！79歲翁飛車撞　20歲軍人滿臉鮮血「呼吸漸消失」

李光洙認愛李善彬！　 官方證實：已經5個月了

徐佳瑩合體于文文唱《體面》　 兩人完美和音起雞皮疙瘩啦！

柴犬把自己包裹成「熱狗卷」 爽躺床上網笑：看到一個人形

聲林之王生存週記之哈林導師履歷CHECK

2018年中國電影票房破紀錄！達600億人民幣　《紅海行動》貢獻最多

撈到水下「竊密裝置」　江蘇11漁民「維護國安」獲獎

陸「最嚴」電商法元旦實施　代購和假貨業者被「推向懸崖」

陸火車訂票網洩470萬條個資「賤賣600元」　警秒逮嫌犯追查平台

談《告台灣同胞書》40年　龐建國：從看笑話到嚴肅面對

張志軍喊維護「九二共識」　稱兩岸同胞情感不能辜負

劉結一再提「31條措施」　籲台把握時代機遇　共謀「民族復興」

華聞快遞／頂零下13℃低溫　10萬人於天安門廣場看升旗

習近平2019年新年賀詞：開放的門會越開越大！

《告台灣同胞書》40年　人民日報：堅決反對台獨分裂行徑

吳尊超奢華郵輪度假照曝光！　「20天6位數起跳」網嚇：不愧是汶萊富豪

AV女優彩美旬果宣布引退！　弄壞身體淚勸女孩「別太拼」

流感將進流行期「疫苗剩14萬劑」　打完最快1月底才有貨！

街訪台灣印象！　韓國高中生狂瞎猜：比較像「鄉下」的感覺

正妹跨年搖滾區狂歡忘我　噁男鎖定近身噴精「空襲」

金宇彬抗癌結束放閃！身旁申敏兒緊勾他　跨年澳洲享兩人世界

快訊／疑爭風吃醋！陽明山爆衝突　４男持刀互砍全身血送醫

2019赴日旅遊注意！日本1/7起開收280元「出國稅」 三種人免付

姐姐笑稱小時候比較可愛　戴資穎呆萌：我現在走鐘了嗎？

迎10兆資金鮭魚返鄉　政府3管道來幫忙

男友面前被騎...噴「滿手嘉明」　她崩潰：快給我衛生紙！

大陸熱門新聞

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

大陸跨年晚會蔡依林、鄧紫棋獻唱

影／台灣民心思變　習近平藉《告..

習近平發表2019年新年賀詞

「帶薪假1年」藏陷阱！網：你敢..

金燦榮：貿易戰擊敗中國的機率為..

《告台灣同胞書》40周年　朱立..

中美建交40周年　習川互致賀信

從毛澤東到習近平　歷屆《告台灣..

音樂製作人廈門蓋基地　看好5G..

客語歌王勤跑廈門　辦比賽促兩岸..

三星天津手機廠關門　2000員..

快訊／《告台灣同胞書》40周年..

富士康餐廳女老闆2度輕生

更多熱門

相關新聞

香港「幸福堂」告台灣總部侵權

黑糖珍珠鮮奶近年席捲香港，台灣品牌的飲料店深受消費者喜愛，然而有著高人氣的「幸福堂」台灣總公司卻與香港代理商「晨康國際」不斷起糾紛。香港代理商率先控告台灣總公司侵權，不過法官一句話打臉，「你們自稱是台灣第一品牌，但現在卻反稱台灣總公司侵權？」

京東、蘇寧下架權健　淘寶仍有售

太平洋商標爭議　法院判SOGO董座無罪

代駕「開一半死掉」日均僅2.36單

奧迪車主酒後叫代駕　驚見死人在開車

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

張惠妹淋雨1hr擦臉邊唱　曝下台妝容

棄車輕生！長庚接駁車司機跳匝道亡

網聽膩她唱舊歌！謝金燕：不要再唱跨年

謝金燕熱舞嗨翻！她殺豬式狂叫讓網崩潰

EXO KAI爆熱戀BP JENNIE！

萬人淋雨呆看打電競！台北跨年開場冷到爆

電影院聽小孩哭鬧　他一句秒殺

跨年沉默倒數！護理師趴窗看煙火30秒

8客前中邪式墜亡　長庚司機自殺原因曝

女工人含淚從35樓工地躍下　老公目睹過程淚崩

HEBE跨年網推：收音再差擋不住CD音質

紅白跨年／子瑜迷你裙露長腿辣爆！

Kai開車夜會Jennie！　YG說話了

謝和弦心疼粉絲淋雨⋯水瓶往頭上澆

尾牙抽中有薪假1年！網揭真相：快離職

更多

最夯影音

更多

轎車亂停5天！電話都打不通　地主怒拿保鮮膜手工「鍍膜」

句尾要加Skr、care要加s　盤點2018年流行的那些事

Angelababy被網友虧走音 發文萌問:請問我哪一段跑了呀

羅志祥唱胡彥斌唱到崩潰　模仿王嘉爾Aite Aite Aite玩壞啦！

「耶～我住嘉義我叫曾敬堯」　人肉佔位扭屁求上爆料公社

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面