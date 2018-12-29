論文謝詞影射同學是「親戚製造王」「表兄弟」　判罰1萬元

▲黃姓碩士影射3名同學男女關係複雜，遭提告判罰1萬元。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

地方中心／桃園報導

一名就讀桃園某大學的黃姓碩士，2017年1月間發表了一篇論文，其中論文謝辭中寫道「親戚製造王」、「表兄弟」等言詞，影射其他3名同學。論文一出，引發3名同學不滿，憤而對黃姓碩士提告妨害名譽。法官審理後，將黃男依公然侮辱罪判罰1萬元罰金。

黃男在他發表的論文謝辭中寫道「也謝謝ＯＯ（校名）親戚製造王-大明(化名)及ＯＯ室表兄弟小雄(化名)及小夫(化名)常常讓我看一些精彩又浮誇的八點檔劇情來填補實驗與打碩論之餘的空白」，論文一出，遭影射的3名同學憤而對黃男提告。

黃男出庭時向法官辯稱，他認為大明認識很多人，像是走在路上會碰到很多親戚，所以戲稱大明為親戚王；會寫「小雄和小夫是表兄弟」，是指他們感情很好，像兄弟一樣。

對此，法官認為，黃男所發表的論文是可以供多數人共見共聞的，黃男以「親戚製造王」稱大明認識很多人，但這些人未必具有親戚關係；而「表兄弟」除了指有血緣關係的同輩親屬外，一般而言，也影射不同男子與同一女子交往或是發生性關係的意思，要表示兩男感情好，可以用「兄弟」描述，而非稱2人為「表兄弟」，黃男卻用了這兩個詞彙，確實有影射同學3人男女關係複雜之意。法官審理後，將黃男依公然侮辱罪判罰1萬元。全案可上訴。

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