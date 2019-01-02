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蘋果今年最令人期待新產品　iPhone SE後續機種勝出

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▲▼iPhone SE。（圖／達志影像／美聯社）

▲iPhone SE。（圖／達志影像／美聯社）

科技中心／綜合報導

新的一年你最期待哪個蘋果新產品呢？外媒報導指出，去年發表會後被砍掉的iPhone SE後續機種將最值得期待，但真正發表的機會可能不高

據9to5mac記者Ben Lovejoy指出，iPhone SE無疑是他今年期待蘋果新品的第一名，iPhone SE有許多優點，它的螢幕和iPhone 5一樣是4吋，這樣的大小對於喜歡單手操控手機的人來說非常方便，且有非常高的性價比。Ben Lovejoy認為，若保持iPhone SE的外型，原先的面板換成全螢幕面板，並導入Face ID，且價格定在600美金（約新台幣18000元），將會變得非常吸引人。

除了Ben Lovejoy以外，其實先前就有許多外媒認為蘋果砍掉iPhone SE產品線非常可惜，例如Business Insider表示，在2017年時，消費者可以買到的最便宜的iPhone是350美元的iPhone SE，而蘋果在2018年將該機款自其產品陣容中刪除。現在你可以買到最便宜的iPhone是iPhone 7，而該機款起始價為449美元。

但Ben Lovejoy也提到，雖然他和許多外媒都認為蘋果移除iPhone SE產品線非常可惜，但種種跡象顯示，蘋果今年要再度推出iPhone SE的後續機種的機會非常低

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關鍵字：蘋果,iPhone SE,iPhone,評價,性價比,單手掌握

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