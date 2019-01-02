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「合則兩利、鬥則俱傷」　人民日報：從中美建交看4點啟示

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▲▼川普和習近平。（圖／翻攝自新華社）

▲習近平與川普，中美建交40周年。（圖／新華社）

大陸中心／綜合報導

中美建交在1日迎來了40周年，《人民日報》也就這個議題歸納出了4點中美建交「啟示」，分別為中美關係「要在大勢中看」、「有矛盾是常態」、「矛盾越多，越要保持定力」、「合則兩利、鬥則俱傷」。

中美關係要在大勢中看

據《人民日報》評論指出，40年前中國改革開放、與美國建交幾乎是重疊在同一個時間點上，並非巧合，2017年中美雙邊貨物貿易額達5837億美元，是原本建交時的233倍；雙方交流日益頻繁，每天平均1.4萬人往來中美之間，每17分鐘就有1架飛機飛往對方國家；也建立起了100多個雙邊機制的政策協調與務實合作。

中美關係40年來雖經歷曲折，但向前的大勢不曾改變過，評論表示，中美在同一個全球經濟體系內相伴成長，雙方已經在經濟上深深地聯繫在了一起；美國面對的不僅是中國實力的快速發展、還有經濟全球化的「大勢」，想讓世界經濟的大海退回一個個孤立的小湖泊、小河流是不可能的；因此經濟全球化的大勢不可逆轉的道理正在於此。

▼習近平31日發表2019新年賀詞。（圖／新華社）

▲▼習近平31日發表2019新年賀詞。（圖／新華社）

中美關係全面且複雜，有矛盾是常態

評論指出，自1979年建交以來，合作與矛盾長期並存是常態，即使中美兩國政治、經濟、人文等領域的交流迅速擴大，但社會制度、意識形態、發展階段等差異，也使得美國對華戰略始終猶豫不決；美國也不避諱自己「兩面下注」的對華政策，只是在不同時期，接觸多一些，還是牽制多一些；合作多一些，還是遏止多一些。

「面對中美兩個大國之間全面且複雜的關係，不能幻想兩國關係會發展的一帆風順，但也不能對正在發展的新變化視若無睹」，評論表示，如何管理一個守成大國和一個迅速崛起大國之間的關係，探索新的共處之道，正是兩國當前面臨的共同挑戰，在這個過程中，中美不可避免地會出現分歧、摩擦甚至是對抗，但雙方都應該避免最壞的「全面對抗」情況發生。

▼習近平與川普於阿根廷G20期間進行晚宴。（圖／新華社）

▲川普與習近平於阿根廷進行晚宴。（圖／翻攝自新華網）

矛盾越多，越要保持定力

評論指出，中美貿易摩擦無疑是一個無法迴避的重大事件，從2018年3月到現在，中美雙方邊談邊打，中方既沒有因為對方的施壓而失去理智，更沒有因為史無前例的貿易摩擦而驚慌失措。

然而，中美關係近期出現了緩和，依照兩邊在阿根廷會晤達成的重要共識，雙方都在持續的釋放善意，美方暫停了原先的加稅節奏，中方也對美國部分大豆與大米開放了市場，並臨時降低了對美汽車的進口關稅。兩方也在近期進行了友善的通話，川普也指出「協商正取得積極進展，希望能達成好的成果。」

評論表示，考慮到美方挑起貿易摩擦的初衷，過去9個月美方在談判中的反覆無常，中方仍不可掉以輕心；面對貿易摩擦，「我們有改革開放40多年的發展基礎與底氣」，有全球最完整的產業體系，經濟迴旋彈性大、韌性強，還有著13億多人口的內需市場。面對複雜形勢，中國要有「以不變應萬變」的戰略定力，對中國來說，搞好對美關係確實重要，也正在以最大誠意通過協商解決分歧；但更重要的還是「中國能夠扮好自己的事情，將改革開放進行到底」。

▼中美建交40周年。（圖／新華社）

▲▼習近平。（圖／新華社）

合則兩利，鬥則俱傷

評論指出，中國改革開放在過去40年取得的成就，離不開中美合作的貢獻，美國也不僅只是這一過程的見證者、更是參與者及獲益者。

據統計資料，來自中國的廉價商品平均每年為每個美國家庭節省了850美元，美國對華出口、與中美雙向投資也提供了美國國內260萬的就業人口，巨大且快速成長的中國市場更為美國企業提供了大量的商業機會。

評論表示，中美合作不僅關乎兩國自身利益，也關係到全球的穩定與繁榮；40年來從共同解決問題地區到反對國際恐怖主義，從應對國際金融危機到促進全球經濟成長，中美都在其中展開了廣泛合作。

最後，評論指出，「中美合作可以辦成有利於兩國和世界的大事，對抗則對誰都是災難」，當下中美關係正在一個關鍵點，作為世界第一與第二大的經濟體，兩國朝著共同的方向前行，對彼此、對世界，都是一個巨大的「正能量」。

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關鍵字：改革開放40年,中美關係,習近平,川普,中美建交40周年,中美建交,北美要聞

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