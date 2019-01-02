美國1家4口受困暴雪數日　政府關閉只好靠募資找救援

▲美國新墨西哥州一家4口受困暴風雪中數日後獲救。（圖／翻攝自New Mexico Search and Rescue粉絲專頁）



國際中心／綜合報導

美國新墨西哥州一家四口趁著聖誕節假期，前往國家森林狩獵，豈料竟遇上暴風雪襲擊，父親與3個被困在暴風雪中數天後才平安獲救。然後受到聯邦政府停工影響，國家森林的搜索行動受到限制，這家人最後是透過親友在募資平台上，募款出動直升機救援。

新墨西哥州（New Mexico）警方表示，36歲的羅傑斯（Cutter Rogers）在聖誕節前夕帶著3名11至14歲間的兒女，到林肯國家森林（Lincoln National Forest）打獵，卻不幸遇上暴風雪，小卡車被困在雪地動彈不得。他們入住的飯店發現羅傑斯一家沒有回來後，便向警方通報失蹤。隨後搜救人員與親戚朋友皆出動，騎著雪地摩托車與全地形越野車（all-terrain vehicles）尋找這家人。

受到聯邦政府停工影響，林肯國家森林的救援行動受到限制，因此當地羅傑斯警察局（Rogers County Sheriff’s Department）在募資平台GoFundMe上公佈這項搜救計畫，希望可以透過民眾捐款，湊得直升機1天美金2000元（約台幣6萬元）的油資，短短幾小時即獲得美金2萬5980元（約台幣80萬元），募資網頁也更新訊息表示，超出的金額將退還給捐款者。

國家氣象局（National Weather Service）指出，此地區附近的積雪已達45公分，所幸28日警方終於找到羅傑駕駛的銀色小卡車，一家4口皆平安獲救。新墨西哥州警官米勒（David Miller）表示，當時4個人都蹲在車子底部等待救援，救援直升機已將他們平安接下山，準備進行醫療評估。羅傑斯一家獲救後，也在新墨西哥州搜救隊的臉書上發文表示，非常感謝每個捐款者與搜救人員的協助。

▼羅傑斯一家發文感謝各界幫助。（圖／翻攝自New Mexico Search and Rescue粉絲專頁）

