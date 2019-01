美兩黨2019纏鬥第一戰！民主黨最快3日通過法案　終結政府關門

▲ 美國政府2018年12日22日關門,至今邁入第11天,80萬名聯邦政府人員被迫休假或是無償工作。圖為美國國會山莊。(圖/路透社)

美國隨著新國會即將開議,由民主黨佔有多數優勢的眾議院最快會在3日通過法案,終結政府部分關門局面。只不過,法案並沒有包括總統川普想要的邊境牆資金,讓參議院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)直言,「參院不會送上總統不簽的東西」,將成為兩黨未來2年纏鬥的第一戰。

這場兩黨纏鬥料由有望重掌議長槌的民主黨領袖裴洛西(Nancy Pelosi)對上麥康諾。據了解,眾院3日打算批准2項支出法案,分別是重啟政府部會運作,確保在今年9月財政年度結束前有資金可用,以及為國土安全局提供可用到今年2月8日的經費。

民主黨人希望藉此向麥康諾施壓,要求共和黨支持。但麥康諾回應,如果沒有川普的支持,他不會把法案帶到參院。此外,眾院共和黨籍議員梅多斯(Mark Meadows)表示,「如果這是(民主黨)可以拿出來的最佳協商法案,那麼政府部分關門的狀況將持續好幾周,不是幾天而已。」

不過,到了元旦這天,川普的推特貌似向民主黨遞出橄欖枝,「邊境安全、邊境牆事務和政府停擺可不是裴洛西展開議長任期的起點!讓我們來做個交易吧?」儘管川普看似是釋出善意,但他並沒有提到任何其他細節,也沒有說明未來可能發展的方向。

面對川普的這番喊話,裴洛西不予理會。她指出,「川普給了民主黨人一個絕佳的機會,展現我們是如何擔起執政責任,並快速批准我們的法案來結束『不負責任的川普式關門』,這是我們新一輪民主黨眾議院承諾為民服務的第一個響砲。」

