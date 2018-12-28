2018十大網路用語揭曉！　Skr慘輸這些金句

▲2018的網路用語，總伴隨時事產生新意或衍伸出新用法。（圖／pixabay）

生活中心／綜合報導

2018的網路用語，總伴隨時事產生新意或衍伸出新用法，想跟上一刻都大意不得，否則一聊天就會暴露自己Out本質。網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》進行大調查，帶你來看看這一年紅遍網路的魔性金句！Here We Go～

▲嘻哈天團頑童（MJ116）的饒舌歌《幹大事》人氣強強滾 。（圖／記者徐斌慎攝）

5. 幹大事

嘻哈天團頑童（MJ116）的饒舌歌《幹大事》人氣超高，讓「幹大事」這用語跟著急速竄紅！更狂的是，不僅一票年輕朋友傳唱，國小生也跟著Rap，另外還有70歲阿嬤把這首歌當成「廣場舞」伴奏，所以這回能入選2018年度爆紅用語前5名，真的是實至名歸！

▲《中國新說唱》中大秀魔性用語「skr」，讓網友集體中毒成癮。（圖／翻攝自IG／吳亦凡）

4. Skr

人稱「爆紅用語產生器」的中國男星吳亦凡，今年果然不負眾望，繼2017年火遍網路的「你有freestyle嗎」之後，再度於《中國新說唱》中大秀魔性用語「skr」，讓網友集體中毒成癮，紛紛用來誇讚某人，而且打從心底佩服、深覺了不起。其實它在歐美饒舌界行之有年，後來才衍伸出不認同之意，類似中文裡的「切」，或直指某人很熱血、超給力！

3. 涼涼、涼了涼了

2017年必看的幻仙俠大劇《三生三世十里桃花》，如果你2018年還沒惡補，那你等著跟網路世界脫節吧！因為其片尾曲《涼涼》就跟頑童《幹大事》一樣傳唱度驚人，加上主唱楊宗緯與張碧晨的經典哭腔，把古風歌詞唱得肝腸寸斷，讓人聽了格外淒涼，因此「涼涼」一詞很快就被網友用以表達自己的絕望感。

▲由台北市長柯文哲所詮釋，各界都忍不住學起柯P，複誦其口頭禪「怪怪的」。 （圖／記者湯興漢攝）

2. 怪怪的

2018年不少爆紅用語都源自當紅歌曲，其中「怪怪的」一詞也不例外。不過它並非歌王、天團所唱，也不是夯劇主打歌，而是由台北市長柯文哲所詮釋，收錄在其首支與Rapper春艷合作的饒舌歌《Do Things Right》裡。各界都忍不住學起柯P，複誦其口頭禪「怪怪的」，並形容他根本是「被政治耽誤的饒舌歌手」。

1. 母湯

猜對了嗎？2018最強網路爆紅用語就是「母湯」啦！到底母湯怎麼來的？這要回朔到光頭哥哥一支爆紅短片。當時他在裡頭不僅裸著上身，頻頻對著鏡頭高喊「哥哥不要」，同時又不斷將膠帶往身上纏繞，最後更說了一句「哥哥母湯喔」。

也因為這樣，影片一出隨即引發網友熱議，該詞也逐漸成為網友熱愛的新用語。

▲ 網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》進行大調查，帶你來看看這一年紅遍網路的魔性金句。（圖／網路溫度計）