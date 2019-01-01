總統府升旗有亮點！「新台灣人」吳鳳、戴維斯領唱國歌

▲吳鳳、戴維斯領唱。（圖／ETtoday）

政治中心／綜合報導

108年元旦總統府升旗典禮，20日公布主軸為「勇敢自信、世界同行」，主視覺則是蒲公英為意象，象徵台灣人勇敢無畏的精神；另外在國歌領唱人方面，則是邀請來自世界的「新台灣人」，包括知名節目主持人吳鳳、中華男籃隊、我國首位歸化球員戴維斯（Quincy Davis）。

▲吳鳳一拿到身分證，就開心放上臉書。（圖／翻攝自吳鳳臉書）

元旦升旗1日一早在總統府舉辦，台北市長柯文哲受邀出席，蔡英文升旗典禮開口唱國歌，且唱好唱滿，包括過去曾疑似跳過的「吾黨所宗」，也都沒有漏掉，柯文哲早上五點四十分搭車現身，面對守候媒體沒說一句話就進入總統府，隨後上台與蔡英文唱國歌，兩人中間隔著兩個位置，從畫面上看來全程零互動。

在國歌領唱的名單上，邀請5位來自世界各國，在台灣取得身分證的「新台灣人」，其中包括來自土耳其的金鐘獎節目主持人吳鳳；台灣首位歸化，也是幫助中華隊打進亞洲四強的戴維斯；致力保留在台緬人歷史的緬甸華僑楊萬利；編台越法律對照表的越南新住民陳玉水等人。

▼戴維斯。（資料照／記者季相儒攝）

吳鳳在2018年3月歸化台灣人，成為「正港台灣郎」，他當時形容這種踏實「是金錢買不到的歸屬感」，興奮表示：「以後別再叫我老外了！」吳鳳以「依親」為由提出申請，需結婚滿3年，才具備資格，之後還得經過申請、審查、領證3階段，耗時約1年多，才拿到身分證。吳鳳也希望大家不要再把他當外國人看，未來也希望能突破國籍障礙，多接一些台灣的棚內節目或代言。

戴維斯在2013年放棄美國國籍歸，領到台灣身分證，是台灣籃壇史上首名歸化球員，歸化後披上中華隊戰袍，代表台灣出征。當年他就率領中華隊在亞洲男子籃球錦標賽擊敗大陸，並助台灣相隔14年後重返亞錦賽4強。