國3南向356.7K大貨車翻車　主線封閉排除散落物交通管制車流改道



▲國道3號南向356.7K發生交通事故，疑因大貨車翻覆造成貨品散落道路，一度造成新化系統至關廟路段主線封閉處理中。（圖／翻攝自道路救援張家班，下同）

記者林東良／台南報導

國道3號南向19日上午發生交通事故，造成部分路段封閉管制，上午9時58分於國3南向356.7公里處發生大貨車翻車事故，疑貨品散落道路，國道公路警察據報到場處理，並同步進行現場清理作業。



因應事故處理及散落物排除作業，高公局封閉國道3號南向新化系統至關廟路段主線車道，暫時進行交通管制。現場開放出口減速車道供車輛通行，惟整體車流仍受影響，行經該路段的用路人須特別留意。



高公局提醒，管制期間建議駕駛人提前改道行駛，避開事故路段，以節省行車時間並降低壅塞風險。同時呼籲駕駛人行經周邊路段應減速慢行，保持安全距離，確保行車安全。



此外，在不影響行車安全的情況下，民眾也可透過高速公路1968APP推播功能，或收聽警察廣播電臺FM93.1及FM104.9頻道，掌握最新國道交通資訊，即時調整行車路線。

國道警察第八公路警察大隊指出，有關發生於4月19日上午9時52分許，國道3號南向356.7公里處(關廟路段)交通事故案，經查33歲陳姓男子駕駛全聯結車於上述時、地，子車左前外側輪胎爆胎致子車全翻肇事，無人受傷。 該車子車載運粉狀磁磚黏著劑散落三個車道，由工務段後續清掃，截至目前仍占用內側及中線車道清理中。



國道警察第八大隊藉機呼籲行車前應檢查車輛輪胎、胎紋、胎壓，行車途中如遇爆胎，切勿急踩剎車，應放開油門減緩速度，緊握方向盤、啟動危險警告燈，讓車輛逐漸滑至路肩，並在車輛後方50~100公尺處豎立車輛故障標誌警示後方來車，以維護自身及其他用路人之安全。

