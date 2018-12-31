力拼台南立委補選　郭國文號召啟動「新民進黨運動」

▲台南市立委補選參選人郭國文。(資料照)

地方中心／台南報導

台南立委補選參選人郭國文表示，今年選舉民進黨大敗真正原因不是台灣人民放棄民進黨，而是希望民進黨改革，台灣最大黨不是「討厭民進黨」，而是「改革民進黨」，因為改革才有力量、才能讓台灣、台南向前走、讓社會更進步，所以郭國文提出開放民進黨，主張線上入黨、網路初選，以及100元選總統的主張，要讓民進黨能更貼近民意基礎為人民服務，再次成為讓人民信任的政黨。

郭國文說明有膽識才能拼改革，在台灣民主歷程的關鍵時，他來沒有缺席！從參與野百合學運、勞權運動，2004年為了抵抗中國的威脅，在台南縣成功辦理第一次手牽手運動，並成為之後全國牽手護台灣的基礎，當選大台南1、2屆議員後被徵召到中央，2018年則為了固守南台灣的民主的堡壘，辭官回到家鄉輔選市長、議員及里長，也更深刻體會到台南民主與國家安全面臨重大時刻，所以秉持草根精神與初衷，責無旁貸參選台南第二選區立委補選，因為在改革的過程，民進黨需要的謙卑傾聽繼續拼的專業與歷練，需要的是穩健的中生代來當民意與政府的橋樑。

郭國文也表示，台灣人民現在不是放棄民進黨，而是希望民進黨改革，所以他主張要啟動「新民進黨運動」，以民意的需求和核心，該換的就換、該改的就改，同時也說明歐洲網路原生黨-海盜黨已取得國會相當多的席次，面對新媒體的趨勢，民進黨更應思考新世代的主張，所以他主張召開臨時全代會，開放線上入黨、網路初選，同時降低黨費讓100元就能參加總統初選，唯有讓更多新血的注入，才能讓民進黨提振與重生，唯有讓民進黨的主張更貼近民意的需求，才能再次成為人民信任的政黨，重新出發為人民服務。