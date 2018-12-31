苗栗巨型章魚溜滑梯開放首日破千人　草皮遭踐踏已受損

▲9公尺高的巨型八爪章魚溜滑梯，開放首日就吸引近千人遊玩。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣貓裏喵親子公園元旦假期免費放開體驗，假期開始湧入上千親子搶先遊玩，感受以海洋風為主題的公園，尤其高9公尺的巨型八爪章魚溜滑梯，最令小朋友瘋狂，溜滑梯雖然刺激好玩，但有限制7歲以上並由家長陪同使用，有不少幼童獨自溜，甚至攀爬滑道間的人工草皮，險象環生，縣府呼籲大家務必遵守各項設施使用規定，家長也要隨時看顧，將雇請工讀生勸導維護安全。

▲開放首日就湧入上千民眾遊玩，縣府呼籲大家務必遵守各項設施使用規定，好好愛惜公共的資產。（圖／記者黃孟珍翻攝）

位在縣議會後方的貓裏喵親子公園，設有八爪章魚滑梯、扇形貝殼滑梯、攀爬鋼架、共融式蹺蹺板等許多遊戲器材，及景觀設施，2019年1月4日正式啟用，縣府利用這4天元旦連假開放體驗。

貓裏喵親子公園以海洋主題為設計主軸，其中最受小朋友矚目的就是3層樓高的巨型八爪章魚溜滑梯，因蜿蜒曲折，小朋友滑下來格外刺激有趣。縣府水利處也到場注意各項設施使用情形，及聽取民眾使用意見，發現不少幼童使用章魚滑梯，也無家長陪同看顧，甚至有孩童逆向攀爬滑道或滑道間的人工草皮，非常危險。

開放首日即湧入不少親子搶先體驗，除了在地民眾帶孩子來玩，還有遠從台北、桃園等地的民眾前來一探究竟，縣政府也呼籲民眾，各項遊樂設施旁都有立牌說明使用規定，請務必遵守，家長也要看顧孩子，不要讓孩子攀爬滑道、人工草皮等危險行為。縣府也將雇用工讀生勸導，也呼籲大家發揮公德心，共同維護環境與設施，讓親子可玩得開心又安全。