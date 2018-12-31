桃園迎新年／元旦升旗+健走　摸彩大獎東京來回機票

▲桃園市2019年元旦升旗典禮暨健走活動，在中壢區青埔高鐵特定區文中三停車場舉辦。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市2019年元旦升旗典禮暨健走活動，明天在中壢區青埔高鐵特定區文中三停車場舉辦。由於主辦單位為此次活動，準備豐富的紀念禮以及日本東京來回機票大獎等摸彩品，吸引許多民眾爭取參加。主辦單位呼籲，元旦早上7點到8點受理參加民眾報到，請民眾不要錯過報到時間。

民政局長湯蕙禎說，桃園每年的升旗典禮暨健走活動輪流由各區公所主辦，今年中壢區公所選擇在青埔高鐵特區辦理更具象徵性的意義，市府近年在青埔投入各項重大建設，這裡交通便捷、風景秀麗，各項重大建設陸續開展，未來發展指日可待。又，健走路線環繞著青塘園、讓大家一起欣賞結合地景藝術、水池的大自然美景，沿途會經過綠意盎然的老街溪岸以及未來桃園市立美術館預定地、讓未來市政建設的宏圖呈現在大家面前。

▲桃園市2019年元旦升旗典禮暨健走活動，有102份摸彩好禮，要民眾在新年第一天將幸運帶回家！（圖／桃園市政府提供）

桃園市2019年元旦升旗典禮暨健走活動，將有市長鄭文燦及市府團隊、健走民眾數千人參加。1月1日的活動流程包括08:10至08:20升旗典禮、08:45到10:00健走活動；10:00至12:00節目表演及摸彩活動（特獎日本東京來回機票），由於這項活動甫在網路受理2000名額報名即秒殺額滿，市長鄭文燦依以往經驗，現場會有許多民眾前來參加，因此叮嚀區所同仁「現場報名要特別準備好」。

活動中也邀請新興高中儀隊、黃于娟、陳芳語、小夢想樂團及新住民舞者等，提供多元豐富的舞台表演，另將有東京雙人來回機票等102份摸彩好禮，要民眾在新年第一天將幸運帶回家！