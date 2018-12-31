用地產達人、金融大怒神學理財　國中生驚呼「原來這麼好玩」

▲玩桌遊學理財。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

為了讓理財知識能夠融入學生的生活周遭，台東高商專業群科老師至國中端開辦「金融理財社團」，利用隔週2節課的社團活動時間，教導金融及生活理財課程，並且透過簡單、有趣的方式，讓學生用簡單的方式了解理財的重要，讓許多學生驚呼「原來理財這麼好玩」。

▲卑南國中金融理財社團。（圖／教育部提供）

台東高商專業群科老師指出，金融理財社團課程以活潑、做中學的方式進行，透過現金流理財遊戲、地產達人、競標遊戲、誰當老闆誰收錢、金融大怒神、投資策略操作、金融戰略王等多元化活動過程中，培養學生理財素養，建立正確的理財行為。老師也說，將理財教育融入生活當中，培養學生記帳習慣、應變處理財務危機的能力、管理個人資產與負債，使商業課程向下扎根。

▲透過學生互動的方式，讓理財輕鬆地融入在生活當中。（圖／教育部提供）

參與社團的卑南國中學生呂坤富說，原來理財是一件很有趣的事，不像想像中困難。另外，知本國中教務主任楊明甄也表示，學生透過桌遊學習及老師的講解，發現理財跟生活息息相關，也從社團課程中學習到很多理財知識，學生反映很好。台東高商會計事務科歐佩芬主任認為，理財是一項很重要的生活技能，提早培養孩子理財知識與觀念，幫他們建立良好的理財習慣與行為，具備好這些觀念和能力，才能審慎規劃個人錢財，達到人生不同階段理財目標。

▲理財遊戲包括，地產達人、競標遊戲、誰當老闆誰收錢、金融大怒神等。（圖／教育部提供）



台東高商校長劉玲慧分享國高中六年一貫合作活動時，特別談到，會計事務科規劃理財教育課程，透過長期社團時間，深化國中生的職業探索，使國、高中的合作，開啓新一頁；國中生和高中職一貫課程，學習區内高中職老師與國中老師合作更緊密，對學生助益更是提升。透過金融教育社團課程，不僅能瞭解金錢，並學會合理使用與管理，培養國中生對經濟環境的思辨和理解，以適應未來生活的需要與變化，促進學生全面發展有重要意義。

▲為了讓理財知識能夠學生的融入生活周遭，台東高商專業群科老師至國中端開辦「金融理財社團」。（圖／教育部提供）