高雄「耍帥哥」單手倒車8秒離奇猛撞！加速落跑…萬人傻眼灌爆影片

網搜小組／綜合報導

高雄一名男網友在臉書發文，表示他30日晚間到楠梓家樂福消費時，目睹一輛休旅駕駛叼著菸單手倒車，沒想到對方耍帥不成還意外A到後車，竟當場加速逃離。影片曝光後，許多網友直呼實在太扯，因為這輛休旅不僅配備倒車雷達，還有360環景系統，「證明科技對不會開車的還是沒用」引發熱議。

「無良的人，撞倒車了還跑，垃圾！」這名男網友在臉書不公開社團「爆料公社」貼出影片，表示事情發生在30日晚間8點40分，地點是楠梓家樂福。影片中可見，當時前方一輛白色休旅車緩緩退出停車格，準備離開，而且過程中駕駛左手夾菸掛在窗外，另一手操縱方向盤，看似一派輕鬆。沒想到下一秒「碰」一聲撞上後方無辜車輛，駕駛才驚覺大事不妙，趕緊叼起菸換雙手操作方向盤駛離現場。

▲男駕駛堅持單手倒車，耍帥不成A到車竟當場落跑。（圖／爆料公社，下同）

更誇張的是，男駕駛闖禍後沒多久又恢復單手開車，另一手繼續夾菸掛在車外，讓近萬網友看完忍無可忍，紛紛留言大罵：「技術爛還要裝B，昏倒」、「不會開車還在耍帥單手勒」、「手伸出來開車有比較大尾？」、「車主記得索賠，你的車保桿壞了」、「有環景還開成這樣，真的服了」、「手伸外面有比較會開車嗎」、「單手假會」、「撞完都不用負責嗎」、「幫高調，車主快來搜集證據喔」、「這是肇逃吧」。

事實上，大賣場停車場屬於私有土地，除非有人因此受傷或死亡，否則僅僅是撞車肇逃不僅沒有刑責，也不適用「道路交通事故處理辦法」，因為地點不符合該法「道路」的範疇，並非是「公路、街道、巷弄、廣場、騎樓、走廊以及其他供公眾通行之處所」，所以警方無法就「道路事故」開立「道路交通事故當事人登記聯單」，但這不代表沒有處理的辦法。

具體來說，警方雖不能以道路事故處理，但仍有義務受理案件到場採證、製作筆錄，因為肇事者即便沒有刑事責任，也可能有民事賠償問題，所以這些跡證的保留格外重要，也可作為後續民事訴訟或是保險理賠的依據，千萬別私下和解，否則車子被撞又吃悶虧，那可真是得不償失。