2018兩岸十大新聞（上）惠台31條領銜　陸對台戰略新時代

▲大陸對台政策轉趨積極主動。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／專題報導

儘管官方互動冷，但過去的一年裡，仍有許多新聞事件與兩岸息息相關。《ETtoday新聞雲》為讀者整理今年發生的十大新聞事件，並分成上下兩篇推出，包含大陸對台的31項舉措、與在大陸打拚求學的台灣民眾和青年學子相關的「台灣居民居住證」，甚至兩岸在金馬獎頒獎典禮的隔空交火都是焦點。

一）大陸公布「31條惠及台胞措施」

今年2月28日，大陸國台辦公布「關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」。31項措施中，有12項涉及加快給予台資企業與大陸企業同等待遇、19項涉及逐步為台灣民眾提供與大陸民眾的同等待遇。由於當中放寬134項大陸國家資格考試，也讓外界認為「惠台31條」會導致台灣出現「人才西進潮」。

據官方統計，大陸迄今有22個省區市、60個地方分別制定了落實「31條措施」的具體辦法，並有1000多家台資企業享受高新技術企業等各類稅收優惠，100多家台企獲得工業轉型升級、綠色製造、智能製造等專項資金的支持，800多名台灣民眾考取熱門行業的職業資格。

▲廣西台商周代祥。（圖／廣西省台辦提供《ETtoday新聞雲》使用）

二）開放申領「台灣居民居住証」

大陸國務院於9月1日開放「港澳台居民居住證」申領，只要在大陸居住半年以上、符合穩定就業等各項條件之一的民眾都符合資格。居住證的出現則引起「政治猜疑」，因為它為了確保適用各項社會公共服務系統，採用等同大陸身份證的18位號碼。

也因此，在居住證開放申領後，台灣當局展開反擊，像是研擬限縮申領者的公民權和註銷在台戶籍等，只不過，種種反擊舉措引起輿論譁然。相較之下，大陸官方則維持一貫的立場，強調居住證的核心作用在於「享受等同大陸居民的待遇」，方便台灣、香港和澳門居民在大陸生活。

三）非洲豬瘟

非洲豬瘟自今年8月3日在大陸遼寧省瀋陽市爆發以來，疫情便持續擴散，8月總共傳出5起疫情，分別為遼寧、河南、江蘇、浙江及安徽。吉林、黑龍江以及內蒙古在9月首傳疫情後，天津、山西、雲南、湖南及貴州也在10月出現首起案例。地理位置最接近台灣的福建莆田市則在11月8日傳出疫情。

由於台灣在1997年因為口蹄疫疫情，豬價一夕之間崩盤損失1700億，引起官方高度重視此次非洲豬瘟疫情防疫工作。由於兩岸官方溝通管道中斷，陸委會痛批陸方在疫情通報上「已讀不回」，國台辦則認為陸方始終及時、公開向世界動物衛生組織進行通報，台灣作為世界動物衛生組織成員，可及時獲得信息。

▲大陸前海協會長陳雲林來台弔唁江丙坤。（圖／海基會提供）

四）江丙坤辭世

前海基會董事長江丙坤12月8日晚間因主動脈剝離送往馬偕醫院，搶救後住進加護病房。兩天後，馬偕醫院證實， 因年事已高等多重因素，江丙坤不幸併發多重器官衰竭辭世，享壽86歲，兩岸政壇、商界人士紛紛表達哀悼之意。

江丙坤在2008年5月接任海基會董事長並於2012年9月辭去職務，在任四年多的時間，江丙坤與時任海協會長陳雲林共會晤八次，促成18項協議簽署。而陳雲林也在20日抵台送老朋友最後一程，並惋惜他「為兩岸和平鞠躬盡瘁」。

五）金馬獎統獨爭議

第55屆金馬獎頒獎典禮，紀錄片《我們的青春，在台灣》導演傅榆在發表得獎感言時一句「獨立個體」，使得影帝涂們在隨後的頒獎儀式表示「特別榮幸來到中國台灣金馬獎頒獎，我感到了兩岸一家親」。兩人隔空交鋒讓本屆金馬獎瞬間失焦，變成兩岸統獨爭議新戰場。

受到傅榆獲獎感言的影響，許多大陸藝人在微博發起話題「中國一點都不能少」，包括胡歌、陳小春、吳謹言、張藝興、鹿晗等人都加入響應，期間一度傳出陸方已經要求「中資電影」不准再參獎，但金馬獎執委會否認這項傳聞。

▲第55屆金馬獎金馬執委會主席李安（右）、金馬執委會執行長聞天祥（左）。（圖／攝影中心攝）