他不付錢還打按摩女討3000元　約定賠10萬「卻要等到2022年」

▲男子拿具有危險性之兇器甩棍毆打按摩女子。（圖／示意圖／CFP）

突發中心／新北報導

一名莊姓男子4月到武姓女子的個人工作室兼住處內接受按摩服務，並佯裝有接受按摩服務並付費之意，按摩結束後卻藉口拖延，還趁機離去，隔2個月後搶走對方3千元，還用具有危險性的兇器甩棍毆打她，另外，他也偷走友人筆電變賣。新北地院認為莊男雖答應賠償10萬元，但卻要等到2022年7月才要開始賠償損失，無客觀上足以引起一般同情，因此依強盜、侵入住宅竊盜罪判處8年。

案經武姓女子、莊男友人報案，並經新北地方檢察署檢察官偵查起訴，全案因此曝光。依判決書提到，張男坦然認罪，但表示案發當時因與武女發生爭執，未能控制情緒，一時激動揮棍毆打，但發覺失控之舉後隨即停止離去，屬突發狀況，且手段並非極惡殘暴、犯罪所得亦僅3000 元，犯罪後已有悔悟，並與對方達成調解獲得原諒，犯後態度良好，如處以加重強盜罪最輕7 年有期徒刑猶嫌過重，請求酌減其刑。

不過，法官認為莊男屢屢針對同一被害人，且持預藏甩棍侵入他人住宅犯案，顯然具有相當犯罪計畫，絕非因偶然爭執、情緒失控所導致，且對方傷勢顯然並非輕微，且強盜財物為現金3000 元，並非價值低微之零錢，雖與對方以賠償共10萬元條件達成調解，並獲得原諒，但雙方約定履行期是從2022 年7 月起，迄今尚未實際賠償對方損失，無客觀上足以引起一般同情，而有顯可憫恕情形，尚無從依規定酌減其刑。

最後，法官審酌莊男行為時正值青壯，竟不思以正途獲取服務、財物，反以詐欺、竊取、強盜他人之服務或財物，又以持水果刀方式剝奪他人行動自由，但犯後在偵審中均坦承犯行，尚非毫無悔意，因此依強盜等罪判處8年，其中6月可用18萬元易科罰金。

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