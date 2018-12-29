習近平期許兩岸2019年：能和平發展、深化交流、增同胞親情

▲習近平。（圖／中新社）

大陸中心／綜合報導

中共中央總書記習近平於29日出席「全國政協委員會」茶話會時，談及2019年兩岸關係時提到，「要推動兩岸關係和平發展，深化兩岸各領域交流合作，增進兩岸同胞親情」；在外交層面上，則是要「高舉和平、發展、合作、共贏的旗幟，推動構建人類命運共同體，努力開創中國特色大國外交新局面」，堅定改革開放的決心。

根據《新華社》報導指出，中國人民政治協商會議全國委員會29日上午，在全國政協禮堂舉行新年茶話會。與會者包括習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山等同各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表、中央和國家機關有關方面負責人，以及首都各族各界人士代表。

習近平指出，「2019年是新中國成立70週年，是決勝全面建成小康社會關鍵之年」。要崇尚學習、加強學習，崇尚創新、勇於創新，崇尚團結、增進團結，「既搶抓發展機遇，又妥善應對挑戰」。

習近平強調，2018年，是貫徹落實中共「十九大」精神開局之年，也是國家事業發展極不平凡的一年，「中共中央團結帶領全國各族人民，按照中共十九大作出的戰略部署，推動經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設以及國防和軍隊建設、港澳工作和對台工作、外事工作取得重大進展，人民群眾獲得感、幸福感、安全感持續增強」。未來，中國共產黨「堅持嚴字當頭、全面從嚴、一嚴到底，鞏固反腐敗鬥爭壓倒性勝利，繼續淨化黨內政治生態。」

談及兩岸關係時，習近平表示，「我們要推動兩岸關係和平發展，深化兩岸各領域交流合作，增進兩岸同胞親情。我們要高舉和平、發展、合作、共贏的旗幟，推動構建人類命運共同體，努力開創中國特色大國外交新局面。」

茶話會上，習近平與各界人士握手、問候，最後全場起立高唱《團結就是力量》，使會場內洋溢著祥和的節日氣氛。