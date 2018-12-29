　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

習近平期許兩岸2019年：能和平發展、深化交流、增同胞親情

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼大陸國家主習習近平。（圖／中新社）

▲習近平。（圖／中新社）

大陸中心／綜合報導

中共中央總書記習近平於29日出席「全國政協委員會」茶話會時，談及2019年兩岸關係時提到，「要推動兩岸關係和平發展，深化兩岸各領域交流合作，增進兩岸同胞親情」；在外交層面上，則是要「高舉和平、發展、合作、共贏的旗幟，推動構建人類命運共同體，努力開創中國特色大國外交新局面」，堅定改革開放的決心。

根據《新華社》報導指出，中國人民政治協商會議全國委員會29日上午，在全國政協禮堂舉行新年茶話會。與會者包括習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山等同各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表、中央和國家機關有關方面負責人，以及首都各族各界人士代表。

習近平指出，「2019年是新中國成立70週年，是決勝全面建成小康社會關鍵之年」。要崇尚學習、加強學習，崇尚創新、勇於創新，崇尚團結、增進團結，「既搶抓發展機遇，又妥善應對挑戰」。

習近平強調，2018年，是貫徹落實中共「十九大」精神開局之年，也是國家事業發展極不平凡的一年，「中共中央團結帶領全國各族人民，按照中共十九大作出的戰略部署，推動經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設以及國防和軍隊建設、港澳工作和對台工作、外事工作取得重大進展，人民群眾獲得感、幸福感、安全感持續增強」。未來，中國共產黨「堅持嚴字當頭、全面從嚴、一嚴到底，鞏固反腐敗鬥爭壓倒性勝利，繼續淨化黨內政治生態。」

談及兩岸關係時，習近平表示，「我們要推動兩岸關係和平發展，深化兩岸各領域交流合作，增進兩岸同胞親情。我們要高舉和平、發展、合作、共贏的旗幟，推動構建人類命運共同體，努力開創中國特色大國外交新局面。」

茶話會上，習近平與各界人士握手、問候，最後全場起立高唱《團結就是力量》，使會場內洋溢著祥和的節日氣氛。

ET快訊
女要男幫綁鞋帶竟坐垮攤車　留紙條「差點被壓死」求償
朱麗倩眼神直盯劉德華！看老公道歉台下暖舉全被拍

關鍵字：習近平,全國政協委員會,茶話會,兩岸,和平,汪洋,李克強

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸2019年將發射首支商業航天火箭「捷龍一號」

習近平期許兩岸2019年：能和平發展、深化交流、增同胞親情

海南新政策拚觀光：鼓勵賽馬、賣運彩

「郵票」比搖頭丸毒3倍　00後毒販「進大學狂賣」幾微克就致幻

2018年大陸快遞量突破500億件大關　「世界第一」超過美日歐總和

華聞快遞／2018年大陸快遞量突破500億件大關　超過美日歐總和

大陸2018十大經濟新聞（下）　馬雲宣布退休、首屆進博會舉辦

大陸2018十大經濟新聞（上）　貿易戰、假疫苗「腹背受敵」

大陸2018十大政治新聞（下）　涉台高層「三代同堂」　兩會「史詩級」白眼成網紅

大陸2018十大政治新聞（上）　「習核心」完全到位　怒懟川普不手軟

劉德華演唱會才唱3首突喊卡　「醫生說不能唱了」下台退票

使用10年筆電突然爆炸起火 12歲少年淡定拿滅火器撲滅

大飛「她說好」求婚影片曝光！　哽咽淚崩：真的很愛楊晨熙

全台首創玻璃透明LED水道！　台中第1家泰國流水蝦吃到飽

李友廷超強自創曲《把音量轉小》　 哈林高評價：他是一個音樂人

最NOW新人就是Karencici　20歲已經創作400首了！！

「5個大拇指形狀」看個性 B型龜毛、E型霸道顧人怨

楊冪登《蒙面》爆料汗寶寶身分　線索一出根本不用猜了！

揭出軌內幕！尤振仲「939字聲明」　破23天沉默：無法接受超速認定

【聲林之王】EP11精華｜音樂頑童哈林搭Gail驚豔開場 搖滾嗨唱《老實情歌》炸翻舞台｜蕭敬騰 林宥嘉 庾澄慶 Jungle Voice

陸2019年將發射首支商業航天火箭「捷龍一號」

習近平期許兩岸2019年：能和平發展、深化交流、增同胞親情

海南新政策拚觀光：鼓勵賽馬、賣運彩

「郵票」比搖頭丸毒3倍　00後毒販「進大學狂賣」幾微克就致幻

2018年大陸快遞量突破500億件大關　「世界第一」超過美日歐總和

華聞快遞／2018年大陸快遞量突破500億件大關　超過美日歐總和

大陸2018十大經濟新聞（下）　馬雲宣布退休、首屆進博會舉辦

大陸2018十大經濟新聞（上）　貿易戰、假疫苗「腹背受敵」

大陸2018十大政治新聞（下）　涉台高層「三代同堂」　兩會「史詩級」白眼成網紅

大陸2018十大政治新聞（上）　「習核心」完全到位　怒懟川普不手軟

閨蜜澳門求救　丫頭幾hr內「出現她身邊」網揪亮點：私人飛機？

「最年輕大賞得主」李昇基被罵翻！　韓網爆氣：把獎還來

三菱Outlander PHEV今年狂銷5000台　稱霸加拿大節能車市場

第一次見面就載女網友到產業道路抱抱襲胸　色男被判3年8月

你酒量好嗎？　告訴你為什麼有的人喝一小酌就會醉！

斷掌男「深夜搭訕」人妻3次　她嚇壞急奔回家...下秒又聽到：哈囉！

謝和弦恨酒駕飆罵「趕著去投胎？」　酸高國華辯吃薑母鴨！

最熱跨年！澳洲連發3天「極端熱浪」警報　雪梨氣溫將達40度

煎餃一顆3元！刻薄媽嫌便宜「一定不好吃」...學餐闆娘怨：逼我漲價嗎

陸2019年將發射首支商業航天火箭「捷龍一號」

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

大陸熱門新聞

人妻捉姦　淡定小三薄紗躺床滑手..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

在波蘭娶妻生子做生意　殺人犯回..

同時交10女友　米蟲男曝成功率..

廈門加碼惠台　推台商台胞服務年

岳母拒絕捐腎救妻　女婿哭到暈倒..

鐵鉗卡頭灌水　狗狗流淚搖尾求饒

大陸2018十大政治新聞（上）..

大陸2018十大政治新聞（下）..

大陸2018十大經濟新聞（下..

420億像素超高清捕捉正妹半裸..

大陸2018十大經濟新聞（上）

大陸首座百兆瓦級光熱發電站敦煌..

正妹自稱「潘金蓮」　和他生女狠..

更多熱門

相關新聞

大陸2018十大經濟新聞（下）

盤點大陸年度十大經濟新聞，2018可謂多事之秋，以「中美貿易戰」為起點影響多項事件發生、政策推動，此外馬雲退休、個所稅改革、珠港澳大橋通車等，亦反映大陸新時代的經濟發展進程，《ETtoday新聞雲》在此盤點第六到第十個大陸2018十大經濟新聞，幫助讀者快速回顧今年大陸經濟要聞。

大陸2018十大政治新聞（上）　「習核心」完全到位　怒懟川普不手軟

韓國瑜要跟陸交流　蔡英文：台灣人分得清楚哪些是利誘

居住證修法草案　陸委會：已送政院

日本擬派艦參加青島國際閱艦式

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

高中生包場慶生　女暖舉感動萬人

藏鏡人要結婚了！　首曝正面照

隔壁睡著的妹引暴動　神出嘉義汽修千金

男女賭5萬看誰先累　他戰到第七回身亡

快訊／劉德華開唱突喊卡！

泫雅「深夜內褲自拍」胸部以下線條全露.

《還珠》晴兒19年後長這樣！鄰居是故宮

江宏傑出賣福原愛「真面目」床照

阿婆低喊腳好痛　麻醉醫師聽出思念密碼

昆凌帶周杰倫回娘家！

林志玲親PO「情侶接吻剪影」！

唐綺陽／2019上半年十二星座運勢

台灣女粉爆哭！　劉德華開唱喊卡…歌迷崩潰

梧桐妹喜收3大禮❤喊話了

裸體圍裙妹31連爆女歌手：劈腿出名

更多

最夯影音

更多

劉德華演唱會才唱3首突喊卡　「醫生說不能唱了」下台退票

使用10年筆電突然爆炸起火 12歲少年淡定拿滅火器撲滅

大飛「她說好」求婚影片曝光！　哽咽淚崩：真的很愛楊晨熙

全台首創玻璃透明LED水道！　台中第1家泰國流水蝦吃到飽

李友廷超強自創曲《把音量轉小》　 哈林高評價：他是一個音樂人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面